Manuel Maura punge l’ex Francesca dopo la reunion di Temptation Island 2023?/ “Brave ragazze all’apparenza…”

Manuel Maura lancia una stoccata all’ex fidanzata Francesca Sorrentino dopo la reunion con i single di Temptation Island?

La reunion di Temptation Island 2023 che si è tenuta nella serata del 4 agosto ha scatenato il web. Alla serata hanno partecipato le ragazze che sono uscite single dal programma e alcuni tentatori che sono stati protagonisti nell’ultima edizione. Si sono dunque riviste Perla, Francesca, Vittoria e Ale, che hanno incontrato, tra gli altri, i tentatori Lollo, Igor, Fouad e Alberto. Le immagini della serata hanno fatto il giro del web e sono giunte fino ad uno degli ex fidanzati: Manuel Maura.

Proprio lui nelle ultime ore sta facendo discutere i fan di Temptation per una frase scritta e pubblicata su Instagram che sembra essere una stoccata alla sua ex Francesca Sorrentino. “Brave ragazze all’apparenza e poi…” ha scritto Manuel, con tanto di faccina sorridente. Che ce l’abbia avuta proprio con Francesca?

Manuel Maura geloso dell’ex Francesca? Le sue parole dopo Temptation

Il tempismo e le parole piccate sembrerebbero proprio confermare che Manuel abbia voluto lanciare una frecciatina a Francesca dopo aver visto le immagini di lei con alcuni ex tentatori, tra i quali anche il ragazzo col quale aveva tanto legato al villaggio.

Ricordiamo, d’altronde, che proprio Manuel, un mese dopo la fine delle registrazioni, ammise di sentire la mancanza della sua ex con queste parole: “Ripensamenti dopo la decisione ne ho avuti, sì. Mi manca. Ma è lì che ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca. In questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo sempre me in primo piano. Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis. […] Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto. Non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”.

