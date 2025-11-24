Chi è Manuel Milano? L’ex fidanzato di Rasha Younes. Lui avrebbe speso per lei migliaia di euro durante la loro relazione.

Quello che è successo negli ultimi giorni con l’ex fidanzato di Rasha Younes ha fatto molto discutere sia fuori che dentro la casa, perché stando ad alcune segnalazioni sembra che la ragazza sia a venuta a conoscenza delle polemiche che sono sorte, oltre all’intervento piccato di sua sorella. Ma andiamo con ordine.

CHI È IL PRIMO CONCORRENTE FINALISTA DEL GRANDE FRATELLO 2025?/ Zero soprese: è Giulia Soponari: "Grazie!"

Manuel Milano è l’ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello, che in questo momento ha un flirt con Omer Elomari. In un’intervista rilasciata al portale FanPage l’uomo ha raccontato di come ha conosciuto la ragazza e delle importanti cifre spese per lei durante la loro relazione: “Avrò speso 20mila euro. Regali di Natale, borse firmate, macchina riparata e le ho pure aperto un ristorante che ha fatto fallire bruciando 450mila euro”.

Grande Fratello, Simona Ventura: "Nessun provvedimento su Jonas e Omer"/ Spunta gesto volgarissimo di Pepe

Manuel Milano è sicuro su Rasha Younes: “Se entrassi al GF si scioglierebbe”

Quando Rasha Younes è stata accusata di frequentare soltanto uomini ricchi lei è saltata su infuriata, dicendo che non è vero, di aver sempre lavorato sodo per mantenere la sua famiglia che dopo la morte improvvisa del padre si è trovata in difficoltà. Manuel Milano ha raccontato che la sua ex fidanzata di professione fa la social media manager attraverso una società che ha acquistato lui e “vuole diventare famosa”.

Secondo lui il flirt tra lei e Omer Elomari al Grande Fratello non si basa su fondamenta solide e aggiunge che se avesse modo di entrare nella casa più spiata d’Italia, anche solo per difenderla da tutti coloro che la credono una arrivista, “si scioglierebbe”. Intanto lei sembra sempre più stufa del concorrente che sta conoscendo: come finirà tra loro due?

Omer Elomari attacca l'ex fidanzato di Rasha Younes: "Il cagnolino è lui, poverino!"/ Dura replica al GF