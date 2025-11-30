Grande Fratello, l’ex compagno di Rasha rompe di nuovo il silenzio: nuove accuse, retroscena inediti. Cos'ha detto stavolta?

Manuel Milano è tornato a dire la sua sull’ex fidanzata Rasha Younes. I fan del Grande Fratello stanno seguendo senza sosta la vicenda dei due soprattutto dopo che Simona Ventura è entrata nella Casa più spiata d’Italia per consegnare alla gieffina l’intervista che aveva rilasciato l’ex ragazzo. A quel punto Rasha aveva negato tutto e respinto ogni accusa ma Manuel Milano non si è fermato parlando in una nuova intervista e chiarendo ulteriormente la situazione.

“Rispondermi senza darmi la possibilità di un contraddittorio è facile. È come parlare allo specchio. Io posso dimostrare tutto quello che ho detto“, ha risposto Manuel. L’ex fidanzato di Rasha ha chiarito ogni punto iniziando dalla questione dell’auto: “Non sono stato io a venderle l’auto. L’ha venduta lei. Io gliene ho comprata un’altra“, spiega, e continua parlando anche del lavoro, dato che la gieffina lo aveva accusato di averla fatta licenziare: “Non l’ho fatta licenziare. Era stanca di fare la commessa. Sognava la ristorazione. Le chiesi se fosse pronta ai sacrifici e mi disse di sì. Per questo le ho aperto il ristorante.“.

Rasha Younes aveva mosso accuse gravi a Manuel Milano, accusandolo di violenza. Anche su questo punto il ragazzo è rimasto irremovibile chiarendo di non essere assolutamente quel tipo di persona: “Non le ho mai messo le mani addosso. Mai. Peso 115 chili e sono alto 1,85: rischierei di far male davvero. Piuttosto, mi taglio un braccio.“. E conclude con una frase che non giustifica assolutamente una non violenza, ma tiene a precisare che “Se fossi stato violento, sarebbe rimasta con me otto anni?“.

In questo contraddittorio a distanza, Manuel Milano parla anche dei regali, e smentisce che la ragazza li avrebbe lanciati via: “In un video indossa un Patek Philippe. In altri un Rolex di brillanti. Ha un anello prezioso nella Casa, un bracciale tennis, una collana tennis, un anello con rubino. Sono tutti regali miei. Quali mi avrebbe lanciato?”. Insomma, il ragazzo ribalta ogni accusa, dicendo che era Rasha quella gelosa di lui e non il contrario, dando una sua verità che stona completamente da quella della concorrente del Grande Fratello. Senza dubbio Simona Ventura permetterà ai due di scontrarsi ancora: cosa ne uscirà stavolta?