Manuel Natale, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Artigiano 36enne e papà di 2 bambini…

Manuel Natale, chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Manuel Natale è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 7 maggio 2024. Il cavaliere è arrivato in trasmissione per conoscere esclusivamente Milena, la bellissima dama del parterre senior che, da diverse settimane, sta uscendo con Mario Verona che sta uscendo anche con Ilenia. Milena che ha più volte spiegato di non condividere l’atteggiamento di Mario al punto da non averlo neanche baciato nonostante l’attrazione, non avendo ancora ricevuto l’esclusiva da parte del cavaliere, ha deciso di incontrare Manuel e di farlo restare nel programma per poterlo conoscere.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 maggio 2024/ Una coppia del trono over chiude

Arrivata in trasmissione per trovare l’amore, Milena non ha alcuna intenzione di rinunciare ad una conoscenza non avendo ancora incontrato un uomo pronto a concederle l’esclusiva per poter costruire una storia importante lontano dalle telecamere. Manuel, così, è pronto a sbaragliare la concorrenza, ma chi è davvero Manuel?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 maggio 2024/ Mario abbandonato da Ilenia e Milena

La presentazione di Manuel Natale a Uomini e Donne

Manuel Natale ha 36 anni, è di Ischia ed è un artigiano. Il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne lavora come carrozziere nell’attività di famiglia che gestisce assieme al padre. L’uomo ha alle spalle una storia importante che è stata coronata dalla nascita di due figli. Manuel, infatti, è papà di un maschietto di 8 anni ed una femminuccia di 6 anni.

Manuel ha deciso di chiamare la redazione per conoscere e corteggiare Milena dopo averla vista in tv durante una puntata di Uomini e Donne. “Ti ho visto in qualche puntata, qualche settimana fa. Ti vedo una donna molto genuina, semplice, spontanea come piace a me”, ha detto il cavaliere ottenendo il sì di Milena.

Gemma Galgani piange per Ida Platano a Uomini e Donne/ "Mario e Pierpaolo vergognosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA