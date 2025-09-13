Manuel Petrarolo è il fratello minore della showgirl Pamela Petrarolo. L'uomo è sparito per oltre due anni ed ha vissuto attimi difficili

Manuel Petrarolo è il fratello minore della showgirl Pamela Petrarolo che sarà protagonista nella prossima puntata di Verissimo, in scena sabato 13 Settembre 2025. Una storia particolare e difficile quella di Manuel e Pamela ne ha parlato più volte senza nascondersi raccontando le sue vicende private.

Non si conosce molto della vita di Manuel Petrarolo se non per tutti i dettagli riferiti dall’ex di Non è la Rai che, come tutto il resto della sua famiglia, ha sofferto molto per la sua storia. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Pamela si è confessata a La Volta Buona ed ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita privata:

“Improvvisamente mio fratello è uscito di casa e non è tornato più, sono due anni che non abbiamo sue notizie”. Pamela Petrarolo ha parlato con la madre della situazione di Manuel che, a quanto pare, ha vissuto un periodo difficile e di forte depressione e non è più riuscito a riprendersi realmente. Pamela ha sempre parlato di Manuel come di un ragazzo molto introverso.

Pamela Petrarolo, cosa è successo a suo fratello Manuel

Nel corso di diverse interviste Pamela Petrarolo ha raccontato in parte cosa è successo a suo fratello Manuel, sparito da due anni e ritrovato solo lo scorso Giugno: “Lui ha accusato che tutti noi fratelli ci siamo creati una famiglia mentre lui è rimasto a casa ed è stato vicino a nostro padre che si è ammalato, l’ha seguito più di tutti”.

L’uomo ha provato in maniera particolare ad avvicinarsi nuovamente alla famiglia ma non c’è mai riuscito e per anni tutti si chiedevano che fine avesse fatto. Alla fine l’uomo è stato fermato per furto di un auto che era stata poi utilizzata da una banda di rapinatori e per questo l’uomo è stato poi messo agli arresti domiciliari.

Negli anni Pamela e la madre avevano sottolineato le difficoltà di Manuel e addirittura se ne era parlato durante la trasmissione Chi l’Ha Visto. Proprio durante un intervento al programma Rai Pamela aveva lanciato l’ipotesi che Manuel si fosse aggregato addirittura ad una setta, ipotesi poi smentita.