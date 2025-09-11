Tutto su Manuel Pia, il fidanzato di Dalila Di Lazzaro: come è nato il loro amore e il primo incontro.

La vita di Dalila Di Lazzaro è stata ricca di cose belle ma anche di eventi tragici che hanno messo l’attrice a dura prova. Nell’ultimo periodo, però, nella vita dell’attrice è arrivato un regalo che le ha permesso di ritrovare il sorriso. Da qualche tempo, infatti, Dalila Di Lazzaro ha un fidanzato. Lui si chiama Manuel Pia e, pur essendo più giovane della compagna, è riuscito a conquistare il suo cuore. Musicista e cantautore di origini sarde, grazie alla musica, Manuel Pia ha incontrato Dalila Di Lazzaro. La stima e l’amicizia si sono poi trasformati in amore ed oggi i due sono molto uniti e complici.

“È una persona splendida e speciale. Io amo il suo cuore, è più profondo dell’oceano. Avere la fortuna di poterla incontrare e collaborare con lei mi ha permesso di conoscerla meglio. Sono un uomo fortunato. Ho dovuto lasciare tutto perché lei aveva avuto problemi importanti di salute e non potevo non starle vicino. Ho fatto un cambio di vita radicale, lei è una donna molto sofferente ma dà sempre la forza agli altri”, ha raccontato Manuel a Domenica In.

Dalila Di Lazzaro e le parole per il fidanzato Manuel Pia

Manuel Pia e Dalila Di Lazzaro stanno insieme da 12 anni e la differenza d’età non è mai stato un problema per la loro unione. Esattamente come ha dichiarato Manuel Pia, anche Dalila Di Lazzaro, in un’intervista, ha spiegato come l’amore non conosce età e che, nonostante sembri una frase fatta, è esattamente la verità.

“Ci siamo conosciuti per caso in un locale. Lui suonava, è un chitarrista e cantautore fantastico. Viveva in Sardegna, io a Milano. Nel periodo del lockdown è venuto a stare da me e non s’è più mosso: più viviamo insieme e più ci amiamo. E pensare che quando l’ho conosciuto ero in quella fase della vita in cui ‘la boutique è chiusa’, come dice la mia amica Amanda Lear. E invece l’amore, sarà pure una frase fatta, ma davvero non ha età“, ha dichiarato l’attrice a Repubblica aprendo il proprio cuore.

