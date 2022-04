Manuel Pia, chi è?/ Il rapporto con Dalila Di Lazzaro: “Una bella amicizia”

Manuel Pia, chi è il musicista sardo

Manuel Pia è un poliedrico musicista, polistrumentista, cantautore e compositore. Nato a Cagliari, inizia molo presto a indirizzare i suoi studi al conservatorio e all’arte. Nel 2005 si diploma in chitarra moderna all’accademia di musica moderna fiesolana di Firenze diretta da Giovanni Unterberger. Vanta numerose collaborazioni artistiche con grandi nomi del panorama musicale, sia come chitarrista solista che come cantautore e special guest, tra cui ricordiamo: Irene Grandi, Neffa, Marco Masini, Beppe Carletti (Nomadi), Paola Turci, Maurizio Solieri (Vasco), Omar Pedrini. Manuel Pia, inoltre, vanta un’intensa collaborazione con Dalila Di Lazzaro: “L’ho incontrata ad una festa e le ho chiesto di scrivere una canzone insieme. Avevo letto i suoi libri ed ero rimasto colpito dalla sua intensa personalità. Ho scritto ‘Dalila’ a lei ispirata, e poi da una nostra collaborazione sono scaturite una serie di canzoni ancora inedite, che spero diventino un cd”, ha raccontato qualche anno fa The Way Magazine.

Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro/ Incidente d'auto a 22 anni: "Era bello"

Il rapporto tra Manuel Pia e Dalila Di Lazzaro

Un paio di anni dopo è uscito il disco “Eocene”, frutto anche della collaborazione come autrice della Di Lazzaro. Parlando del suo rapporto con Dalila Di Lazzaro, Manuel Pia ha detto: “Di Dalila mi ha colpito lo spessore di un’anima che è difficile leggere quando si è dotati di una straordinaria bellezza”, riporta The Way Magazine. Vista la loro intensa collaborazione artistica in molti hanno pensato che tra l’attrice e il musicista ci fosse una storia d’amore. Ma è stata la stessa Di Lazzaro a smentire: “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo, perché sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io altre storie”, ha detto sulle pagine del settimanale Chi nel 2019.

LEGGI ANCHE:

Sadhguru, chi è Jaggi Vasudev/ Lo Yogi indiano che salva il pianeta viaggiando in motociclettaMalattia Dalila Di Lazzaro: "Soffro di un dolore cronico"/ "Ho speso 750mila euro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA