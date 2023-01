Manuel Pia “Dalila Di Lazzaro? Ecco cosa mi ha colpito”/ Stanno insieme? Ecco la verità

Manuel Pia e la totale ammirazione per Dalila Di Lazzaro: “Ha uno spessore difficile da leggere”

Il nome di Manuel Pia, chitarrista sardo dell’etichetta discografica Green Studio Music, viene spesso associato a quello di Dalila Di Lazzaro per quanto concerne il discorso sentimentale e vita privata. Assieme all’ex modella, il musicista isolano ha infatti realizzato il brano Bayla, dando adito a voci che sembravano evidenziare un feeling speciale, ben oltre la semplice amicizia. Questo perché anche Manuel Pia ha sempre speso parole al miele per Dalila di Lazzaro, alimentando il gossip.

Christian Di Lazzaro, figlio di Dalila, morto a 22 anni/ "Mi sono immersa nel dolore"

“Di Dalila mi ha colpito lo spessore di un’anima che è difficile leggere quando si è dotati di una straordinaria bellezza. L’ho incontrata ad una festa e le ho chiesto di scrivere una canzone insieme. Avevo letto i suoi libri ed ero rimasto colpito dalla sua intensa personalità. Ho scritto ‘Dalila’ a lei ispirata, e poi da una nostra collaborazione sono scaturite una serie di canzoni ancora inedite, che spero diventino un cd”, ha spiegato Manuel Pia a proposito del rapporto con la famosa soubrette.

Dalila Di Lazzaro, da Alain Delon a Jack Nicholson/ Tutti gli ex dell'attrice

Dalila Di Lazzaro e quel feeling speciale con Manuel Pia: “Se ci fosse qualcosa non avrei problemi a dirlo, ma…”

La donna, dal canto suo, ha sempre preso le distanze dal musicista, sostenendo che non avrebbe problemi ad ammettere la relazione, se mai ci fosse. “Sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io ho altre storie”, ha precisato la showgirl. “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo“, ha poi ribadito.

Dalila Di Lazzaro chi è/ Carriera, morte del figlio, incidente e vita privata

Ricordiamo che la Di Lazzaro ha cominciato a fare la modella da giovanissima, quando aveva appena 16 anni, dopo essere diventata mamma di Christian, il figlio che morì tragicamente poco più che ventenne a causa di un incidente stradale. Quel fatto ha inevitabilmente innescato ferite profonde nella vita della modella, che nel corso della sua esistenza ha dovuto fare i conti con numerose problematiche e traumi difficilmente superabili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA