Manuel Piredda, chi era/ Ex Valentina Pitzalis morto nel rogo: mamma tentò suicidio

Manuel Piredda, chi era: ex marito di Valentina Pitzalis

Manuel Piredda ha 27 anni quando resta ucciso nell’incendio all’interno della sua abitazione ad Bacu Abis. Quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo incontro chiarificatore con l’ex moglie Valentina Pitzalis – sposata frettolosamente nel 2006 – si è trasformato invece in un dramma nel quale il muratore originario di Gonnesa ha perso la vita a causa delle ustioni, mentre la sua ex, sventata al femminicidio, è rimasta sfigurata. La storia di Manuel Piredda si intreccia così inevitabilmente a quella di Valentina in un alternarsi di accuse ed indagini. Il matrimonio tra Piredda e Pitzalis era ormai giunto ad un punto di non ritorno tanto da portare la giovane a mettere la parola fine a quella relazione ostacolata anche dai problemi di dipendenza del ragazzo.

Nei confronti di Valentina Pitzalis, Manuel Piredda iniziò a coltivare una sorta di ossessione e gelosia fuori controllo tanto da commettere persino dei reati nei confronti della famiglia della sua ex. La svolta però avviene nella notte tra il 17 ed il 18 aprile 2011, quando tutto è destinato a cambiare. Con la scusa di un ultimo incontro chiarificatore nel quale la giovane gli avrebbe dovuto consegnare dei documenti, l’uomo scaraventò addosso alla giovane del liquido infiammabile dandole fuoco. Le fiamme sfigurarono in modo permanente la Pitzalis ma avere la peggio fu proprio Piredda, morto nel rogo.

Manuel Piredda, la battaglia della sua famiglia

Dopo una battaglia di oltre cinque anni, la famiglia di Manuel Piredda presentò una denuncia a carico di Valentina Pitzalis accusandola di omicidio. Roberta Mamusa e Giuseppe Piredda, genitori di Manuel, hanno sempre creduto ad una verità alternativa a quella ufficiale emersa dalle indagini. Alla Pitzalis la famiglia Piredda contestò l’omicidio del figlio e l’incendio doloso. Ma nonostante svariate denunce, per tre volte il caso è stato archiviato fino all’ottobre del 2020 quando il giudice ha scagionato l’ex moglie di Manuel da ogni accusa.

La mamma di Manuel Piredda, dopo la notizia avrebbe assunto una importante dose di psicofarmaci, come rammenta Fanpage, tanto da richiedere il suo ricovero presso l’ospedale di Cagliari. In questi anni inoltre Valentina ha portato avanti anche una sua battaglia contro le accuse avanzate proprio dall’ex suocera, mamma di Manuel Piredda, condannata per diffamazione al pagamento di una multa di 800 euro e a risarcire l’ex nuora con una provvisionale iniziale di 5mila euro, secondo quanto stabilito dalla condanna del tribunale di Cagliari.











