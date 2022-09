Manuel Vallicella choc “suicida a 35 anni”/ Lui diceva:”Uomini e donne mi ha salvato”

Uomini e donne, Manuel Vallicella non sarebbe tornato in TV: il motivo

Uomini e donne piange nel web la scomparsa di Manuel Vallicella, un giovane volto TV che al dating-show di Maria De Filippi aveva coperto tra il 2016 e il 2017 il ruolo di corteggiatore al trono di Ludovica Valli e in seguito quello di tronista -conclusosi anzitempo con il suo ritiro- dopo non essere stato scelto dalla tronista. La TV, tuttavia, avrebbe salvato almeno una volta la vita, al netto degli effetti negativi della sovraesposizione dei suoi sentimenti a Uomini e donne, come i pregiudizi alle apparenze.

La conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi, lo aveva convinto a fare il salto di qualità al programma TV che lo aveva reso noto al grande pubblico, sebbene a lui non interessasse la notorietà nè lo studio TV del dating-show, se non per la sua continua ricerca dell’amore incondizionato, il vero amore. E dopo qualche esterna con le corteggiatrici lui -erede al trono di Uomini e donne -si ritirava dal piccolo schermo, non portando a termine il suo percorso televisivo, dicendosi segnato in negativo dalla pressione mediatica legata al suo sovraesporsi nel piccolo schermo.

Manuel Vallicella approdava a Uomini e donne dopo una storia d’amore finita male, così come lui stesso riportava nella clip di presentazione destinata al pubblico TV. Operaio originario di Verona e titolare del Deep Black Tattoo studio, Manuel Vallicella mostrava con fierezza gli innumerevoli tatuaggi, simbolo di un’armatura che si era costruito a fatica in una vita fatta di continua lotta al pregiudizio. L’ex Uomini e donne si é spento il 20 settembre 2022 all’età di 35 anni, e il messaggio social di un amico deejay e tatuatore, Enrico Ciriaci, segnala che il compianto veronese sia morto suicida, in seguito alla morte dell’adorata madre, che nel 2019 veniva a mancata dopo la battaglia contro una lunga malattia. Manuel sarebbe caduto nel vortice della depressione, fino a compiere il gesto estremo del suicidio. L’ipotesi del suicidio correlata alla morte di Manuel Vallicella ora desta tra le reazioni commosse del web.

Uomini e donne gli ha salvato la vita: la verità di Manuel Vallicella

Molti, tra gli utenti comuni e vip, ora si mobilitano a ricordare il gigante buono di Uomini e donne dal viso tatuato, e c’é anche chi si pente di averlo giudicato per il record di tattoo mostrati sul corpo. Nonostante la notorietà e la crescita personale dell’esperienza TV vissuta a Uomini e donne, come da lui ripreso in un recente “q&a” aperto con i follower tra le Instagram stories- lui non sarebbe tornato al dating show di Maria De Filippi:

“Ho corteggiato e non sono stato scelto. Ho fatto il tronista e ho lasciato. Credo di aver provato un po’ tutto lì. Quindi no non ci tornerei”, aveva fatto sapere. Tuttavia l’esperienza vissuta al trono classico lo aveva anche salvato, per certi versi: “Se mi è servita come crescita personale l’esperienza in tv? Personalmente sì. Per alcuni aspetti mi ha salvato la vita. Qual è il mio ricordo più bello? Ne ho tanti. Ma li vorrei tenere per me. Se un pochino sai la mia storia sai di chi parlo”.

A poco più di due anni dalla morte della compianta madre , avvenuta nel 2019, Manuel Vallicella si sarebbe spento dopo essere caduto in depressione e in un gesto suicida.

