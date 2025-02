Verissimo, Manuela Arcuri ammette: “Ho realizzato il mio sogno con mio figlio”

Manuela Arcuri si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale Cinque, soffermandosi sulle nuove tappe della sua vita: “Ho vissuto in prima persona come cambia tutto quando arriva un figlio, dalle prospettive alle preoccupazioni, diventare mamma è la cosa più bella della vita. Mi sarebbe piaciuto adottare, ci abbiamo pensato un bel po’ io e mio marito, è una cosa complicata, c’è tanta burocrazia ma ancora ci stiamo informando e stiamo sentendo”.

“Nella mia vita ho lavorato tanto toccando un po’ di tutto, sono soddisfatta di quello che ho avuto e felicissima. Abbiamo realizzato il sogno di lavorare con Mattia, è una cosa che è successa finalmente. All’età di mio figlio io non sognavo di fare questo mestiere, in famiglia non c’era nessuno nel mondo dello spettacolo, ero timida, a casa e con la mia famiglia, è una cosa capitata nella mia vita e non è stato facile, le difficoltà ci sono e c’è stata tanta rivalità e concorrenza, non è un mondo così semplice ma è stato magico, si è realizzato qualcosa di meraviglioso. Le critiche ricevute? Ci sono stati dei pregiudizi per la mia bellezza, nessuno poteva dire è bella e anche brava, un connubio che non poteva esistere, dovevo dimostrare il doppio rispetto agli altri, delle esperienze al limite. Qualche volta è successo qualcosa di spiacevole, un regista mi disse a un provino di far vedere il seno, ero una ragazzina imbarazzata. Non mi sono sentita a mio agio, tornavo a casa sconfitta e delusa da queste situazioni, dentro tutto questo ti ferisce” ha confessato la Arcuri ammettendo di aver ricevuto anche richieste di appuntamento da alcuni registi.

Manuela Arcuri e il passato con Gabriel Garko

In passato ha parlato nel corso di una intervista a Oggi del suo amore con Gabriel Garko, confessando come è andata, dopo aver scoperto il coming out dell’attore che qualche anno fa”A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche fisicamente. Mi dispiace sapere che era tutta una recita”.

A Verissimo, Manuela Arcuri ha mandato uno speciale messaggio alle donne che subiscono avances sul lavoro: “Dobbiamo essere forti e coraggiose. In passato sono stata bersagliata, come si avvicinava un amico a me pensavano fosse il mio fidanzato, mi affiancavano tanti fidanzamenti che non erano veri e diventava complicato, è stato pesante, mi crollava il mondo addosso”.

