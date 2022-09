Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip?/ “Signorini me lo propone ogni anno, ma…”

Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip? Ecco la sua risposta

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. Ma chi saranno i Vipponi che varcheranno la porta rossa di Cinecittà? Più volte è stato fatto il nome di Manuela Arcuri, ma l’attrice non sarà nel cast della nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. A confermarlo è stata la stessa Arcurdi durante un’intervista a Superguidatv: “Quest’anno non parteciperò. Ogni anno Alfonso Signorini me lo propone perché a lui farebbe tanto piacere che entrassi nella casa. Come esperienza mi piacerebbe ma ancora non è arrivato il momento giusto”. Quest’anno quindi l’attrice non entrerà nella casa del GF Vip ma lascia aperta la possibilità per il futuro.

L’attrice Manuela Arcuri quindi non sarà una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7, dopo mesi di voci sulla sua possibile partecipazione. Al momento i tre concorrenti ufficiali della settima edizione sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Ma gli spoiler sul cast sono all’ordine del giorno. Sul nuovo numero di Chi, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato alcune novità del Grande Fratello Vip e parlato di una possibile partecipazione al reality show della nuova fiamma di Francesco Totti: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

