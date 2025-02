Manuela Arcuri, nata nel 1977 in provincia di Frosinone ma cresciuta a Latina, ha cominciato la sua carriera molto presto, già a quindici anni, come modella per fotoromanzi. Dopo i primi servizi fotografici e i primi ruoli al cinema come comparsa, nel 1997 è diventata valletta del programma “Il gatto e la volpe”. Negli anni a seguire ha ottenuto importanti ruoli in varie fiction come “Carabinieri”, “L’onore e il rispetto” e ancora “Il peccato e la vergogna”. Nella sua vita privata, Manuela Arcuri ha avuto relazioni con personaggi conosciuti e famosi, come Francesco Coco, ex calciatore del Milan: i due sono stati insieme per diversi anni.

Successivamente l’attrice si è legata allo schermitore Aldo Montano e ancora al collega Gabriel Garko, con il quale ha lavorato sul set de “Il peccato e la vergogna”. Dal 2010 Manuela Arcuri ha trovato l’amore in Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore. Con lui ha avuto un figlio nato nel 2014, Mattia. La coppia è convolata a nozze nel 2013 a Las Vegas e poi nel 2022 è arrivato il rito in Italia sul lago di Bracciano.

Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito di Manuela Arcuri: “La nascita di Mattia ha sconvolto tutto”

Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri si sono conosciuti e innamorati nel 2010 e hanno deciso di mettere su famiglia. Nel 2014 l’attrice è diventata anche mamma per la prima volta di Mattia, avuto appunto con il marito. Un evento, quello della nascita del figlio, che ha sconvolto la vita dell’attrice, che ha spiegato: “Ho vissuto in prima persona come cambia tutto quando arriva un figlio, dalle prospettive alle preoccupazioni, diventare mamma è la cosa più bella della vita”. La coppia, inoltre, da tempo sogna di adottare un figlio e sta portando avanti le pratiche per capire se sia possibile o meno allargare la famiglia accogliendo un bambino o una bambina meno fortunati.