Manuela Arcuri è un’attrice che parteciperà come ospite alla trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma tv che vede la conduzione di Monica Setti. Manuela Arcuri è stata un’attrice che negli anni hanno avuto un grande successo e c’era grande curiosità riguarda la sua carriera e la sua vita privata, ma vediamo chi è Manuela Arcuri.

Alice Campello/ "Alvaro Morata? Non stavo bene, ma quando c'è il vero amore ci si impegna fino alla fine"

Manuela Arcuri nasce a Latina l’8 Gennaio 1977 e inizia nel mondo dello spettacolo quando era ancora adolescente. Comincia a soli 15 anni come fotomodella e già nel 1994 dà ‘scandalo’ a soli 17 anni posando senza veli. Pian piano entra nel mondo dello spettacolo e recita in alcuni film, in comparse in film di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Benedicta Boccoli, chi è?/ La carriera e la malattia: "Avuto due volte il cancro, è la nuova peste"

Dopo i film arrivano le prime serie, Manuela partecipa nella serie tv Carabinieri, poi però è protagonista in alcune fiction come Il Peccato e la Vergogna, Pupetta – Il Coraggio e la Passione e tante altre. Nel 2019 Manuela Arcuri partecipa come concorrente alla trasmissione Rai Ballando con le Stelle mentre negli anni c’era grande curiosità riguardo la sua vita privata.

Manuela Arcuri, i gossip sulla sua vita privata e il mistero su Gabriel Garko

Manuela Arcuri nasce da padre calabrese e madre campana, ha un fratello maggiore di nome Sergio e lavorerà con lei durante gli anni. Negli anni ci sono state varie storie della donna al centro del microscopio come quella con l’ex giocatore di Inter e Milan Francesco Coco e poi quella con Gabriel Garko.

Romina Power, chi è la mamma di Yari Carrisi/ Rapporto unico sul palco e fuori

Tanta curiosità su questa storia d’amore, specialmente dopo il coming out dell’uomo e in molti hanno parlato di questa storia solo come una promozione pubblicitaria. Manuela Arcuri ha sempre smentito ciò affermando invece che era ‘vero amore’. Poi la storia con Aldo Montano e dopo Manuela ha trovato l’amore con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.

I due si sono fidanzati nel 2010 ed hanno un figlio di nome Mattia che quest’anno compirà 11 anni a Maggio. La coppia si è sposata il 22 Luglio 2022 e a riguardo Manuela ha svelato a Verissimo: “Visto che mi ero sposata ‘per finta’ in diverse occasioni pensavo di essere preparata, non immaginavo fosse un giorno cosi carico di emozioni”.