Giovanni Di Gianfrancesco è il marito dell’attrice Manuela Arcuri, donna che sarà protagonista sabato 5 Aprile 2025 nella trasmissione Storie di Donne al Bivio. La donna durante la trasmissione parlerà della sua carriera e della sua vita privata e ovviamente non mancheranno rivelazioni e nuove parole riguardo la sua ormai duratura storia d’amore.

Giovanni Di Gianfrancesco è un imprenditore nato nel 1978 a Monterotondo, un paesino in provincia di Roma e a differenza di diversi ex compagni della nota attrice è totalmente distante dal mondo dello spettacolo. Giovanni è estraneo al mondo dello spettacolo, ci sono davvero rare e sporadiche apparizioni pubbliche se non per raccontare dell’amore verso la sua donna.

L’uomo non ha profili social e si concentra esclusivamente sul proprio lavoro di imprenditore nel settore edile. Questa sua assenza dal mondo social e da quello dello spettacolo è una caratteristica che Manuela Arcuri apprezza e la donna ha raccontato che anche per questo lo definisce come ‘l’uomo perfetto per lei’

Giovanni Di Gianfrancesco e il matrimonio con Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri vivono ora lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e si trovano a Monterotondo. Un rapporto basato sulla fiducia, la riservatezza, il rispetto e l’amore e la coppia si è sposata con un matrimonio da favola nel castello Orsini-Odescalchi sul lago di Bracciano anche se non era ‘la prima volta’.

I due si sono sposati in maniera atipica a Las Vegas nel 2013 e successivamente nel 2014 è nato il piccolo Mattia, loro primo e al momento unico figlio. Durante un’intervista a Verissimo con Manuela c’erano anche suo marito Giovanni e il figlio Mattia e quest’ultimo ha parlato cosi di quel matrimonio rimasto impresso nella sua mente:

“La mamma era uno spettacolo, era una vera principessa”, poi anche il padre ha concordato riguardo l’entrata del figlio in Chiesa: “Quando ho visto entrare Mattia in Chiesa mi sono commosso” e i due ogni volta sono apparsi sempre più legati che mai. I due ora vivono lontano da tutti e sappiamo poco riguardo la loro vita privata.