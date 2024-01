Manuela Arcuri choc: “Da ragazza non mi vedevo bella”/ “Facevo diete drastiche, non mi accettavo”

Manuela Arcuri racconta le sue insicurezze: le sue dichiarazioni

Manuela Arcuri è da sempre considerata un’icona sexy della televisione italiana, con un fisico armonioso e un viso che buca lo schermo. L’attrice, ai microfoni di Grazia, ha però ammesso di aver attraversato un periodo in cui non si sentiva a suo agio con il suo aspetto fisico.

“Da ragazza non mi vedevo bella, facevo diete drastiche, non mi accettavo. Ero in conflitto con me stessa, sempre insoddisfatta. Non sapevo che non dipendeva tanto dall’estetica, quanto dalla psicologia, da quello che provavo dentro. Quando vivi sotto i riflettori sei continuamente esposta e pensi che l’estetica conti più di tutto. È lì che nascono problemi e insicurezze” ha svelato Arcuri che solo con la maturità è riuscita a superare le sue insicurezze: “Mio figlio mi ha cambiata e la maturità dei 40 anni mi ha portata a vedere la vita in modo diverso”.

Manuela Arcuri racconta: “Ecco perchè mio marito è arrivato tardi al nostro matrimonio”

Manuela, ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, ha svelato perchè suo marito Giovanni è arrivato con 40 minuti di ritardo al matrimonio: “Ero arrabbiatissima, il problema è stato che l’autista aveva sbagliato indirizzo… era andato ad un’altra chiesa, in un altro paesino“.

E ancora: “Quindi aspettavamo che entrasse lui in chiesa“. L’attrice ha poi avuto in studio la sorpresa del fratello Sergio che ha seguito le orme della sorella: “Bellissimo mondo quello del cinema, ma sono più bravo come ingegnere. Adesso non faccio più l’attore, faccio l’ingegnere; lavoro nel mondo delle macchine. Se mia sorella è diventata un po’ noiosa da mamma? Un po’ sì, non è una mamma severa è molto apprensiva, anche troppo. Vederla con suo figlio e suo marito è davvero bello. Dico sempre che vorrei una moglie come mia sorella” ha raccontato il fratello di Arcuri che ha ammesso di essere single.

