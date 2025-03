Manuela Arcuri e gli amori del passato, l’attrice si racconta a La Volta Buona approfittando del tema a tinte rosa della puntata odierna e torna su due liaison in particolare anche piuttosto discusse nel contesto mediatico. La prima, inevitabilmente dopo determinati risvolti, è quella con Gabriel Garko. Insieme hanno avuto una delle liaison più seguite dello showbiz e dopo il coming out dell’attore qualcuno ha messo in dubbio anche la veridicità della loro storia parlando di qualcosa di creato a tavolino con il solo intento di dominare la scena mediatica.

Manuela Arcuri non ha dubbi, quasi giura nell’assicurare la veridicità della liaison del passato con Gabriel Garko che tra l’altro non ebbe particolare durata. “Gabriel Garko? La nostra storia non era studiata a tavolino: un amore nato sul set, una storia abbastanza breve però vera. Io ti do la mia parola che non c’è mai stato nulla di organizzato, tutto verissimo”. A proposito delle rivelazioni sull’orientamento sessuale ha invece affermato: “Meravigliata per il coming out? Direi di no, la nostra relazione risale agli inizi delle nostre carriere e dopo anni già circolavano determinate voci. Lui con me non si è mai confidato e non sapevo davvero cosa ci fosse nella sua vita privata. Quando l’ha fatto abbiamo dunque capito che la sua vita era quella, ed ha fatto bene”.

Sempre nel salotto de La Volta Buona, Caterina Balivo non si è lasciata sfuggire l’opportunità di incalzare Manuela Arcuri a proposito dei rumor a proposito di una liaison con l’attrice con Francesco Totti. L’attrice non si è tirata indietro nel dare la sua versione dei fatti, anzi: “Ci siamo frequentati proprio da ragazzini, cercavo qualcosa di serio ma sapevo che con lui non poteva essere così; era molto ambito, pieno di donne, bello e simpatico… Però tutto è successo prima del matrimonio, di tutti!”.