Manuela Arcuri conferma la rottura con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale era fidanzata dal 2010 e sposata dal 2022

Dopo un lungo fidanzamento, durato 12 anni, nel 2022 Manuela Arcuri è convolata a nozze con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, dal quale nel 2014 aveva avuto il figlio Mattia. Manuela e Giovanni si erano già detti “sì” nel 2013 a Las Vegas ma le nozze vere e proprie sono arrivate nel 2022, con una cerimonia sul lago di Bracciano. Un amore che però, dopo il matrimonio del 2022, non è sopravvissuto a lungo. Il loro rapporto, infatti, ha subito un lento declino: i due nel 2025 si sono detti addio. A quanto pare sarebbe stato un tradimento da parte del marito (o forse più di uno) a far chiudere la storia d’amore, che andava avanti da ben 15 anni.

A dare la notizia della rottura tra i due è stato il settimanale “Oggi”. Secondo la rivista, infatti, i due sarebbero già alle prese con le pratiche del divorzio. A intervenire sulla questione è stata proprio l’attrice originaria di Anagni, che con una serie di storie Instagram ha spiegato di star vivendo un periodo non facile. “Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando. “Sapete che non è un periodo facile per me” ha detto Manuela parlando con i suoi fan.

Manuela Arcuri, rottura con Giovanni Di Gianfrancesco: “Sono una donna forte”

Manuela Arcuri, nelle storie di Instagram, parlando con i suoi fan ha aggiunto: “Non è un periodo facile, ma passerà perché io sono una donna forte, grazie anche a voi”. Insomma, confermato anche dalla stessa Manuela il periodo negativo, che andrebbe avanti ormai da qualche tempo. L’attrice, nelle sue Instagram stories, non ha menzionato direttamente Giovanni Di Gianfrancesco, ma appare evidente che il periodo complicato lo stia vivendo proprio a causa della loro rottura.

Le voci di una crisi tra Manuela Arcuri e il marito risalgono allo scorso settembre. L’attrice aveva infatti condiviso una serie di post con delle frasi piuttosto ambigue, come la seguente: “Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato questo giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito”. Parole che dunque hanno fatto pensare ad una crisi nel rapporto con Giovanni, poi purtroppo confermata.

