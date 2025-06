Verissimo, confessione choc di Manuela Arcuri: “Un regista mi chiese di fargli vedere il seno”

L’estate è alle porte e Canale5 ha deciso di mandare in onda Verissimo-Le Storie, riporre le interviste più interessanti della scorsa stagione. Nella puntata di oggi, sabato 7 giugno 2025 è stata riproposta la chiacchierata di Manuela Arcuri con Silvia Toffanin. L’attrice durante l’intervista è stata raggiunta anche dal figlio Mattia che le ha letto una toccante lettera confessandole che è il suo punto di riferimento. Prima, tuttavia, c’è stato spazio anche per una confessione scioccante.

Manuela Arcuri a Verissimo, infatti, si è lasciata andare alle confidenze ed ha aperto il suo cuore. Innanzitutto ha confessato di aver subito pregiudizi all’inizio della sua carriera e non solo, ha anche confessato di essere stata vittima di stereotipi. E soprattutto Manuela Arcuri è scesa nei dettagli rivelando di aver subito delle molestie da un regista quando era giovanissima e ancora alle prime armi. “Nella mia carriera è successo che un regista mi disse al provino che dovevo alzare la maglietta.” ha confessato l’attrice aggiungendo poi: “Mi disse proprio così ‘fammi vedere il seno’.”

Manuela Arcuri e le molestie subito da giovanissima: “Mi sono sentita sconfitta e delusa”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, Manuela Arcuri ha confessato di aver subito delle molestie da parte di un regista da giovane. “Ero imbarazzata e piccola”: ha confessato l’attrice per poi aggiungere: “È stato uno dei momenti in cui mi sono sentita nel posto sbagliato e non a mio agio, mi sono sentita delusa e sconfitta.” Nel corso dell’intervista, poi, l’attrice ha aggiunto che all’inizio della sua carriera si sentita sotto bersaglio perché non riusciva a viversi la vita privata in tranquillità e che addirittura dei suoi ex fidanzati spesso chiamavano i fotografi ed i paparazzi quando stavano con lei. Per fortuna nella sua vita ha sempre potuto contare sulla sua famiglia, la madre e suo padre ed adesso sul marito Giovanni che, a differenza delle sue precedenti relazioni, non ha mai cercato di sfruttare la sua popolarità e il suo successo.