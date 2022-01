Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, ex Aldo Montano/ “Con lei niente di importante”

Aldo Montano ha ormai trovato la serenità al fianco della moglie, Olga Plachina, con cui ha deciso di costruire una famiglia (da lei ha avuto i suoi due figli, Olimpia e Mario), ma prima di legarsi a lei ha avuto una serie di relazioni anche con donne famose, che hanno contribuito a regalargli notorietà al di là dei suoi risultati sportivi. A distanza di tempo, però, lui non può che ripensare a quei legami in modo diverso e ritenere quelle storie certamente meno importanti rispetto a quella nata con la donna della sua vita (a unirlo alla russa c’è anche la comune passione per lo sport)).

Per tre anni, infatti, lo schermitore è stato fidanzato con Manuela Arcuri, mentre addirittura sette anni è durato il rapporto con Antonella Mosetti. In entrambi i casi lo sportivo sembrava essere vicino al matrimonio, ma è stato solo con Olga che ha fatto il grande passo.

Manuela Arcuri e Antonella Mosetti: le ex più celebri di Aldo Montano

Nonostante i due si siano lasciati da tempo, Aldo conserva un bel ricordo di Manuela Arcuri, che sembra essere prossima al matrimonio con il suo attuale compagno: “In una fase della mia vita sono confluite varie componenti positive – aveva raccontato lui al ‘Corriere della Sera’ –. ‘Manuelona’ è stata una di queste. Prima di tutto ci fu l’oro ai giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori. Fu un puzzle che si completò: Simona mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato“.

La relazione con Antonella, invece, è durata più del doppio, ma lui non sembra avere ricordi del tutto positivi: “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per sette anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi tutto si sgretola”.

L’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ aveva recentemente voluto dare il suo punto di vista sul loro legame: “Siamo stati insieme sette anni, la maggior parte sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto? Ha cresciuto con me una bambina senza esserne il padre. Ne ha passate di ogni. il progetto di una famiglia c’era, ma non si è mai realizzato. Abbiamo perso due figli. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno, il secondo invece un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma sono stata operata d’urgenza. Non c’era più niente da fare”.

