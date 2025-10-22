Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco sarebbero ad un passo dalla separazione: il retroscena a La Volta Buona.

Non mancano mai le pillole di gossip a La Volta Buona quando interviene il direttore di Oggi, Andrea Biavardi. Dopo aver raccontato del nuovo amore di Belen Rodriguez, si passa ad un nota opposta con protagonisti Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Pare infatti che tra i due l’amore sia finito, al punto da essere ormai prossimi alla separazione. “Lo ha quasi comunicato”, ha sottolineato il direttore del settimanale mettendo in evidenza quanto scritto dall’attrice qualche giorno fa sui social: “Certe persone non meritano proprio niente”.

Mattia, chi è il figlio di Manuela Arcuri: "Vuole fare l'attore"/ "Mi ha rubato il cuore, per lui ho..."

Ma perchè Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco si sono lasciati? L’interrogativo stimola la curiosità dei presenti a La Volta Buona ma Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, ha spiegato: “Sono cose che purtroppo succedono ma stiamo ancora cercando di capire il perchè e il come…”. Insomma, ancora tutto avvolto nel mistero ma, date le argomentazioni, sono pochi i motivi per cui dubitare dello scoop offerto da Biavardi.

Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito di Manuela Arcuri/ "Non sta con me per apparire"

Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco: l’amore è davvero finito?

Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco erano legati da diversi anni; insieme hanno dato alla luce uno splendido figlio, Mattia, nato nel 2014. Ma non solo; appena 3 anni fa avevano compiuto il grande passo del matrimonio suggellando un amore che durava ormai già da diversi anni. Nonostante le tappe idilliache della liason, i due sembrano ora essere ad un passo dalla separazione come rivelato da Andrea Biavardi – direttore del settimanale Oggi – a La Volta Buona. “Dispiace perchè c’è anche uno splendido figlio, purtroppo sono cose che accadono…”.