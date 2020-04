Manuela Arcuri, flirt con Antonello Ieffi?/ Nel 2012 quelle foto a Dubai e Malindi…

Manuela Arcuri è tornata prepotentemente al centro delle cronache di oggi, ma in via indiretta. La bella attrice 43enne, è infatti associata da qualche ora a questa parte ad Antonello Ieffi. Questi è un imprenditore classe 1978 originario di Cassino (nel frusinate, zona di origine dell’Arcuri), arresto oggi dalle Fiamme Gialle, e che in passato avrebbe avuto una storia d’amore, o forse sarebbe meglio dire, un flirt, proprio con la Manuela di cui sopra. I due comparvero assieme per la prima volta sui rotocalchi rosa nel 2012, quando vennero fotografati in vacanza a Malindi, dall’amico Flavio Briatore. Quindi la coppia ricomparve a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, poi il gossip si perse per sempre. Non si sa se il loro avvicinarsi sia stato solo fugace o meno, fatto sta che ora le strade dei due si sono definitivamente separate, e la bella Arcuri è felicemente sposata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.

MANUELA ARCURI E IL FLIRT CON ANTONELLO IEZZI: L’ATTRICE CHIUSA IN CASA CAUSA CORONAVIRUS

Manuela è, come milioni di italiani, reclusa in casa in questi giorni di quarantena, e spesso e volentieri la si vede sui social in pose ammiccanti, o anche in videomessaggi, come l’appello pubblicato pochi giorni fa in favore del Comune di Latina e dell’ospedale locale: “Seguite le regole che ci hanno dato fino ad oggi – aveva spigato via social – voglio ringraziare in particolare l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina”. Recentemente era stata anche ospite in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, e nell’occasione aveva voluto mandare un bacio alla madre, che si trova a Latina, a differenza invece della stessa, che in questo momento è a Roma assieme al marito e al figlio. “Mi sto inventando cose da fare tenendomi occupata – aveva raccontato come passava le giornate ai tempi del coronavirus – cucino, continuo a pulire, la mia casa è uno specchio. Sono ordinatissima, mi sto dedicando alla cucina, quindi spesso preparo dei dolci, ci inventiamo cose da fare anche per fare qualcosa con il bambino, mi sto allenando dentro casa, si può fare allenamenti anche con una semplice sedia o con un gradino: investiamo il nostro tempo e fa bene al nostro fisico”. Non è da esclude che l’Arcuri possa uscire allo scoperto nelle prossime ore, per provare a fare chiarezza in merito al suo flirt con Iezzi, ma nel contempo, la stessa potrebbe optare semplicemente per il silenzio.



