Manuela Arcuri/ “Gabriel Garko? Credevo fosse una storia importante”

Manuela Arcuri ospite de “La Partita – Una notte per Diego“, la serata di calcio, spettacolo e solidarietà trasmessa mercoledì 2 giugno 2021 in prima serata su Rai2. Una notte speciale che è un vero e proprio omaggio al grandissimo Diego Armando Maradona scomparso lo scorso 25 novembre. Tra le protagoniste c’è anche la bellissima attrice romana che negli ultimi mesi è tornata protagonista in diversi salotti televisivi per via della sua storia d’amore con Gabriel Garko che, entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo coming out.

L’attrice, che ha condiviso più volte il set con l’attore, ha parlato della loro relazione precisando: “credevo fosse una storia importante, ma è stata più un’avventura. Lui è sempre stato impeccabile con me, abbiamo fatto vacanze insieme e ci siamo divertiti, poi non so il vero motivo per cui è finita. Ci siamo allontanati, rimanendo sempre amici e abbiamo continuato a lavorare insieme”. Non solo, la Arcuri ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena ha anche perlato del caso di Adua Del Vesco che proprio al GF VIP ha parlato di setta intorno al produttore Alberto Tarallo.

Manuela Arcuri e gli ex amori: “non cancellerei nessuno”

In difesa di Tarallo c’è stata anche Manuela Arcuri che ha detto: “non c’era alcun controllo delle nostre vite. Se fosse stato vero, sarebbe stato sequestro di persona e ci dovrebbe essere stata una denuncia. Alberto non è Lucifero, ha un cuore enorme: a me e tutti gli attori ha dato tutto se stesso per il bene delle sue fiction, eravamo una grande squadra. In quindici anni non ci ha mai imposto nulla”. Ma non finisce qui, parlando di ex fidanzati Manuela Arcuri in passato è stata legata anche ad Aldo Montano e al calciatore Coco.

“Quale amore cancellerei? Nessuno, sinceramente: credo che ogni storia mi abbia lasciato qualcosa, anche se sono storie che non sono finite bene. Proprio perché dovevo crescere e imparare, grazie all’esperienza che ho avuto con loro ho imparato cosa volevo e cosa mi piaceva. Grazie a queste esperienze sono quella che sono” ha detto la bellissima attrice che oggi è felicemente sposata con Giovanni Di Gianfrancesco da cui ha avuto un bellissimo figlio.



