Puntata tutta sanremese oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo e, sul divano del salotto di Rai Uno, spazio anche ad una amata attrice ed ex co-conduttrice della kermesse: Manuela Arcuri. Nel 2002 la sua ‘volta buona’ sul palco dell’Ariston al fianco di un ‘mostro sacro’ della kermesse e della tv in generale: Pippo Baudo. Proprio a proposito di quell’esperienza ha raccontato un retroscena piuttosto controverso; a causa della varicella il suo sogno di scendere le scale di Sanremo stava per sbiadire.

“Temevo di non poter fare più il Festival che era il mio sogno; la malattia – varicella – 15 giorni prima rischiava di rovinare tutto ma fortunatamente è andato tutto bene. Cosa mi diceva Pippo Baudo? Che dovevo evitare di grattarmi!”. Questo il racconto di Manuela Arcuri a proposito della sua esperienza a Sanremo al fianco di Pippo Baudo nel 2002 e di come per poco la sua presenza come co-conduttrice non è saltata. “Per fortuna già qualche giorno prima dell’esordio mi sono cadute le ultime crosticine; alla fine quella cosa mi ha portato fortuna. Sono stati giorni di terrore, ansia, paura; stava per sgretolarsi il mio sogno di essere sul palco dell’Ariston…”.

Manuela Arcuri a La Volta Buona: “Che pressione la settimana di Sanremo nel 2002…”

Manuela Arcuri, sempre a La Volta Buona, è entrata poi nel merito delle emozioni vissute sul palco anche al netto di quello che era il format del tempo. L’attrice ebbe infatti l’onere e l’onore di affiancare Pippo Baudo per tutte le serate della kermesse e non solo per un singolo appuntamento diversamente da quanto accadrà – e visto anche negli anni precedenti – per Sanremo 2025 con i nuovi co-conduttori e co-conduttrici. “Fu una settimana con una pressione mediatica costante, qualcosa di incredibile; è come non staccare mai; ebbi la fortuna di affiancare Pippo Baudo per tutte le 5 serate”.