Manuela Arcuri “incanta” sui social nei panni di DJ ad Ibiza/ “Sei meglio di David Guetta!”

Manuela Arcuri, da “anima” delle fiction italiane a nuova “diva” della musica house

I personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto oggi che la viralità del web supera il mezzo televisivo, non smettono mai di stupire con curiosità e rumor “sui generis”. L’ultima ad aver attirato l’attenzione degli appassionati è stata Manuela Arcuri che, in quel di Ibiza, si è messa in evidenza in delle vesti del tutto inedite. L’attrice di tante fiction e serie televisive – come racconta il portale Leggo – ha pubblicato un video attraverso il suo profilo instagram dove ha messo in mostra le sue inedite abilità da DJ.

Una didascalia semplice ma rappresentativa: “Iniziamo così…”, e subito una serie di video dove Manuela Arcuri – in una discoteca di Ibiza – si mostra spensierata, disinvolta e felice allietando i presenti nelle vesti di DJ. Certamente una passione inconsueta o perlomeno inedita rispetto alla carriera che da sempre l’ha vista primeggiare soprattutto nel panorama televisivo. Neanche a dirlo, il contenuto postato sul suo profilo è diventato in poche ore letteralmente virale attirando fiumi di commenti.

Manuela Arcuri, fiumi di commenti di elogio per l’attrice nei panni di DJ

“Sei mitica e meglio di David Guetta”, questo uno dei commenti riportati da Leggo in riferimento ai video pubblicato da Manuela Arcuri impegnata come DJ in un locale di Ibiza. Un’estate “nuova” per l’attrice, che nel ruolo inedito sembra così disinvolta da destare stupore e ammirazione in tanti utenti e appassionati che sui social si sono sbizzarriti in commenti positivi e messaggi di forte apprezzamento. “Complimenti per il tuo gusto musicale, potresti insegnare qualcosa di buono agli altri DJ”.

La versione “musicale” di Manuela Arcuri ha stupito e non poco; nonostante il passare del tempo l’attrice dimostra di non perdere la sua verve, la voglia di mettersi in gioco e soprattutto di divertirsi. Madre premurosa, icona dei set televisivi e non solo; oggi la donna si mette in evidenza anche come DJ tra l’altro in un contesto nemmeno tanto banale: Ibiza. La città iberica è rinomata per la movida e per la densità di locali dedicati; Manuela Arcuri merita un plauso ulteriore proprio per essersi messa in discussione in un contesto per nulla “semplice” dal punto di vista delle pretese musicali.











