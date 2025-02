Manuela Arcuri è tra le protagoniste di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta in cui si raccontato le storie di donne del mondo della politica, manche della cultura e dello spettacolo. L’attrice è pronta a diventare una presenza fissa del programma visto che Monica Setta le ha assegnato il compito di curare la “posta del cuore”. Ogni settimana la Arcuri commenterà le storie di donne che contattano la redazione come ha spiegato proprio la padrona di casa: “ho chiesto a Manuela di curare la nostra posta perché è una attrice molto amata e una splendida mamma”.

Non solo, Monica Setta ha motivato il perchè della scelta della Arcuri: “la conosco da anni ed è una persona molto saggia e sono felice che abbia accettato il nostro invito”. Ma non finisce qui, visto che l’attrice nel salotto di Monica Setta è pronta a raccontare anche del suo ritorno al cinema dopo la nascita del figlio Mattia.

Manuela Arcuri torna al cinema: “ero sparita per dedicarmi a mio figlio”

L’assenza di Manuela Arcuri sulle scente televisive si è fatta notare, ma l’attrice si è voluta prendere un lungo periodo di pausa per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del figlio Mattia. Proprio l’attrice, nel salotto di Monica Setta, ha dichiarato: “per un periodo sono sparita perché mi sono dedicata a mio figlio”; una scelta di vita di cui non si è mai pentita, visto che parlando del marito e del figlio ha detto a gran voce “sono i grandi amori della mia vita”. La nascita di un figlio ti cambia per sempre la vita; lo sa bene Manuela Arcuri che ha ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha detto: “quando diventi mamma c’è proprio una trasformazione totale”.

L’attrice non ha alcun dubbio riguardo la gravidanza: “diventare mamma è stata la cosa più bella della mia vita” anche se per lei ha significato lasciare il mondo della recitazione. Dopo un lungo periodo di pausa è pronta a tornare più forte di prima e con grande coraggio ha anche ammesso di essere stata protagonista di un provino “particolare”. “Fammi vedere il seno, alzati la maglietta” – ha raccontato la Arcuri di un vecchio provino precisando “dobbiamo essere forti e avere il coraggio di rispondere”.