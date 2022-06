Giovanni Di Gianfrancesco e Mattia, compagno e figlio di Manuela Arcuri/ In programma altri figli?

Giovanni di Gianfrancesco, chi è e l’inizio della storia con Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco è il fidanzato e futuro marito dell’attrice Manuela Arcuri. Ha 43 anni, vive a Roma ed è un imprenditore che si occupa del campo dell’edilizia. E’ un uomo molto riservato e si è innamorato di Manuela per la sua dolcezza e le sue qualità non per la sua fama. Si sono conosciuti nel 2010 grazie ad un amico in comune. Prima di essere fidanzati sono diventati e sono comunque in parte rimasti amici, cosa che Manuela ama del loro rapporto.

Come spesso accade in qualsiasi rapporto, in passato hanno avuto un periodo di crisi che li ha portati a separarsi per ben due anni. Poi l’amore ha prevalso, nel 2013 si sono sposati a Las Vegas e nel 2014 hanno coronato il loro amore con l’arrivo del loro primogenito Mattia, che oggi ha 8 anni. Quest’anno (2022), Manuela e Giovanni si sposeranno in Italia con una cerimonia ufficiale che si terrà sulla spiaggia. Tra tutte le cose che l’attrice ama di Giovanni, la più importante forse è il fatto che lui la ami proprio per ciò che è non per ciò che ha fatto: “Non è assolutamente interessato alla mia popolarità. Ama Manuela non la Arcuri”.

Giovanni di Gianfrancesco e Manuela Arcuri, dopo Mattia vogliono altri figli

Tra qualche mese Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco si sposeranno, lei è molto emozionata e non vede l’ora. Oltre al matrimonio però Manuela e Giovanni hanno qualcosa di ancora più prezioso: Mattia. Sul figlio Manuela aveva dichiarato a Verissimo: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

Poi ha aggiunto: “Non mi staccherò mai da lui. Ho desiderato questo rapporto come quello mio e di mia mamma, che di base è un’amica per me. Tra me e lui c’è questo tipo di rapporto, ed è veramente la mia vita. Non c’è amore più grande e più bello di quello di un figlio“. Oltre all’amore per Mattia, pare che Manuela e Giovanni vogliano avere un altro figlio, anche se dovessero adottarlo. Sempre Manuela aveva dichiarato: “Ad oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio lo farei un altro figlio. Anzi, ci stiamo anche un po’ provando. Vediamo se arriva. Se non dovesse arrivare, stavamo valutando l’ipotesi dell’adozione”.











