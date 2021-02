Manuela Arcuri “Ménage à trois con Berlusconi per favorire fratello?”/ “Mai detto…”

Manuela Arcuri è stata ospite di Peter Gomez in una puntata de La Confessione. La puntata con l’attrice protagonista andrà in onda oggi, venerdì 12 febbraio, in prima serata su Nove. Un piccolo stralcio della lunga intervista è già stato pubblicato e le dichiarazioni dell’attrice sono state già riprese da più volte. Durante la chiacchierata con Peter Gomez ha ripercorso delle conversazioni intercorse tra l’imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini, Manuela Arcuri, Francesca Lana e l’allora Presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Tali dichiarazioni risalgono al 2009 e sono state diffuse nel 2011. “È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena. Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un’amica”, afferma la Arcuri che poi si lascia andare ad ulteriori dichiarazioni.

MANUELA ARCURI SMENTISCE ALCUNE DICHIARAZIONI SU BERLUSCONI

Peter Gomez pone una serie di domande a Manuela Arcuri portandola a smentire alcune dichiarazioni fatte in passato sul suo conto. “Ma come si spiega che Tarantini sostenesse che lei sarebbe stata disposta ad avere un ménage à trois con Berlusconi in cambio del fatto che suo fratello partecipasse a una trasmissione televisiva?”, le chiede Gomez. La domanda del direttore de Il Fatto Quotidiano porta così l’attrice a smentire tutte le dichiarazioni. “Ma io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’ in cambio di che? Di niente!”, ha puntualizzato l’attrice che questa sera si racconterà a 360 gradi nello studio di Peter Gomez. Cliccate qui per vedere il video.





