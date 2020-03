Manuela Arcuri/ “Mi sto allenando, cucino, e pulisco: ho una casa che è uno specchio”

Manuela Arcuri è stata intervistata stamane dai microfoni di Storie Italiane. La nota attrice e showgirl italiana sta vivendo questi giorni di emergenza da coronavirus, chiusa ovviamente in casa: “Mia mamma è a Latina da sola, le mando un grande bacio, non possiamo stare vicino, io sono qui a casa mia a Roma con mio marito e mio figlio e basta. Mi sto inventando cose da fare tenendomi occupata, cucino, continuo a pulire, la mia casa è uno specchio. Sono ordinatissima, mi sto dedicando alla cucina, quindi spesso preparo dei dolci, ci inventiamo cose da fare anche per fare qualcosa con il bambino, mi sto allenando dentro casa, si può fare allenamenti anche con una semplice sedia o con un gradino: investiamo il nostro tempo e fa bene al nostro fisico”. In studio passano quindi le immagini riguardanti la sua precedente partecipazione al talent show di casa Rai Uno, Ballando con le stelle: “Che bello, grande emozione, una grande soddisfazione davvero. La giuria è sempre stata molto severa nei miei confronti, a cominciare in particolare da Mariotto. Secondo me lui voleva da una Manuela “pantera”, molto più aggressiva nel ballo, ma questa non sono io quindi sarebbe stato molto difficile fare uscire questo lato del mio carattere”. L’Arcuri conclude la sua intervista con un appello: “Restate a casa, mi raccomando, è importante”.



