Manuela Arcuri: “Mio figlio Mattia mi ha rubato il cuore”/ “Ho stoppato la carriera…”

Manuela Arcuri, ospite di “Storie Italiane”, è intervenuta presso lo studio televisivo di Eleonora Daniele nella mattinata di lunedì 17 ottobre 2022. Recentemente, l’attrice si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ed è stata lei stessa a ripercorrere quella giornata: “Abbiamo aspettato tanti anni prima di deciderci a sposarci ed è stato uno dei giorni più belli della mia vita – ha detto –. Non bisogna sottovalutare il matrimonio, è davvero unico. Sono rimasta stupita di quanto possa essere emozionante, è veramente un giorno dedicato alla coppia, all’amore, all’affetto che si percepisce da parte dei parenti e degli amici più stretti”.

Protagonista delle nozze è stato il figlio di Manuela Arcuri, Mattia, 8 anni, che “ha scaldato i nostri cuori: portando le fedi all’altare, ci ha regalato l’emozione più grande. Anche lui era emozionatissimo, non riusciva neppure a camminare dritto… Lo conosco troppo bene! Spero che non dimenticherà mai questo giorno, portandolo con sé per tutta la vita”.

MANUELA ARCURI: “MIO FIGLIO MATTIA M’HA RUBATO IL CUORE”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a “Storie Italiane”, Manuela Arcuri si è concentrata ancora sul figlio Mattia: “Lui mi ha rubato il cuore e tutta la mia vita è proiettata verso di lui. Sono stata io a scegliere di bloccare la mia carriera quando è venuto al mondo, in quanto volevo dedicare tutte le mie energie a mio figlio. Ho voluto tenermi questo tempo da riservargli per viverlo al meglio e se tornassi indietro lo rifarei, perché non mi sono assolutamente pentita: sono giorni, mesi e anni che non rivivrai più e che nessuno ti restituirà”.

Grande assente al matrimonio di Manuela Arcuri era sua nonna Angelina, 94 anni, che ha inviato un filmato colmo d’amore e consigli per i due coniugi. Di lei l’attrice ha detto: “Purtroppo non è potuta venire perché fisicamente non ce la faceva tanto, però mi ha regalato un videomessaggio di auguri che mi ha fatto sentire tanto vicina la sua presenza”. Al telefono ha espresso la sua emozione Nella, mamma di Manuela Arcuri (“Quel giorno ho versato tante lacrime, non avrei mai pensato di vivere un’emozione così grande”), per poi lasciare spazio ad Annalisa Minetti, grande amica della sposa: “Da lei ho tanto da imparare, mi sta regalando emozioni di vita fondamentali ed è il mio punto di forza”, ha affermato quest’ultima.











