Manuela Arcuri: “Mio marito è arrivato 40 minuti in ritardo al nostro matrimonio”/ “Ero arrabbiatissima”

Manuela Arcuri racconta il suo matrimonio: “Giornata fantastica”

Manuela Arcuri, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha raccontato i dettagli delle sue nozze con il marito Giovanni, nel Castello di Bracciano: “Mia suocera disse che portava male sposarmi in quel castello perchè spesso i matrimoni non sono andati a buona fine. Si sono separate tantissime coppie.”

Manuela Arcuri: "Un arabo si innamorò di me da una rivista"/ "Rischiai di diventare la sua terza moglie"

E ancora: “Però per me quello rappresentava il castello delle favole. E’ stata una giornata fantastica, sono contentissima di essermi sposata, nonostante erano passati tanti anni di fidanzamento, di convivenza, il bambino ormai grande. Invece, ho fatto bene, ho fatto benissimo anzi lo consiglio a tutte le coppie“.

Manuela Arcuri: "Un arabo si innamorò di me da una rivista"/ "Rischiai di diventare la sua terza moglie"

Manuela Arcuri racconta: “Ecco perchè mio marito è arrivato tardi al nostro matrimonio”

Manuela, ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, ha svelato perchè suo marito Giovanni è arrivato con 40 minuti di ritardo al matrimonio: “Ero arrabbiatissima, il problema è stato che l’autista aveva sbagliato indirizzo… era andato ad un’altra chiesa, in un altro paesino“.

E ancora: “Quindi aspettavamo che entrasse lui in chiesa“. L’attrice ha poi avuto in studio la sorpresa del fratello Sergio che ha seguito le orme della sorella: “Bellissimo mondo quello del cinema, ma sono più bravo come ingegnere. Adesso non faccio più l’attore, faccio l’ingegnere; lavoro nel mondo delle macchine. Se mia sorella è diventata un po’ noiosa da mamma? Un po’ sì, non è una mamma severa è molto apprensiva, anche troppo. Vederla con suo figlio e suo marito è davvero bello. Dico sempre che vorrei una moglie come mia sorella” ha raccontato il fratello di Arcuri che ha ammesso di essere single.

Manuela Arcuri: "Un arabo si innamorò di me da una rivista"/ "Rischiai di diventare la sua terza moglie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA