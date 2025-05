Brillano gli occhi quando si parla di amore e c’è una data in particolare sulla quale non ha dubbi; Manuela Arcuri – ospite oggi a La Volta Buona – ha raccontato con grande emozione di come ancora oggi sia toccante e speciale per lei rivedere le immagini del suo matrimonio con il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Tra l’altro, proprio in questo periodo c’è la ricorrenza del terzo anniversario di nozze ed a tal proposito l’attrice ha rivelato: “Festeggiamenti per i 3 anni? Ogni anno usiamo fare una vacanza, cenetta, magari un regalino che ci scambiamo. Le tradizioni vanno rispettate!”. Inevitabili poi le parole al miele per il giorno del fatidico sì: “Ogni volta che vedo queste immagini mi emozioni, un giorno unico ed indimenticabile; forse il più bello della mia vita”.

Prosegue il racconto di Manuela Arcuri a La Volta Buona spostando l’accento su un simpatico retroscena a proposito del matrimonio con il marito Giovanni Di Gianfrancesco. In realtà, altro che simpatico; ai tempi, l’attrice non ha vissuto proprio momenti tranquilli per via di quell’inconveniente.

Spesso si racconta dei ritardi delle spose nel momento di arrivare all’altare in occasione del matrimonio; Manuela Arcuri, invece, ha vissuto tale clichè a parti invertite. “Al matrimonio mio marito Giovanni fece 40 minuti di ritardo! Uno dei rari casi in cui è la moglie a dover aspettare sull’altare. La macchina che lo era andato a prendere aveva capito un’altra chiesa; io ero disperata, facevo avanti e indietro nella navata”. L’attrice ha poi aggiunto: “Ero avvelenata ovviamente quando sono entrata… L’ho guardato e gli ho detto: ‘Ma ti rendi conto!?’. Poi ovviamente l’abbiamo presa a ridere”.