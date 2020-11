MANUELA ARCURI/ “Non ho mai vissuto bene l’attenzione mediatica” (Verissimo)

C’è anche Manuela Arcuri, tra i personaggi al centro della scena a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 in onda oggi a partire dalle 16. È da un po’ di tempo che non la vediamo in televisione, fatta salva la sua partecipazione durante la scorsa stagione televisiva al talent dei vip Ballando con le Stelle. Quell’esperienza non era andata tanto bene, vista la sua scarsa attitudine per la danza, e da allora non abbiamo più potuto apprezzarla in altre produzioni tv. Alla tv, però, lei deve innegabilmente gran parte della sua fama: nel corso degli anni è stata protagonista di fiction di successo come Carabinieri e Il peccato e la vergogna, che hanno contribuito a portarla alla ribalta al cospetto del grande pubblico generalista. Tuttavia, è dal 2014 che non recita in un prodotto per il piccolo schermo.

Manuela Arcuri e la sua pausa dalle scene

Manuela Arcuri ha un’ottima scusa per giustificare la sua assenza: in questi anni si è presa cura di Mattia, il suo primo figlio, e solo ora si dice pronta a ricominciare. Adesso, però, si trova costretta a fronteggiare diverse resistenze: “Nel mondo dello spettacolo gli addetti ai lavori voltano troppo velocemente pagina”, ha dichiarato in proposito in un’intervista rilasciata a luglio a Chi. “Nel giro di poco cambia tutto: attori, personaggi e si sfrutta, come da copione, il più possibile chi al momento è sulla cresta dell’onda. Io sono serena e non ho paura perché so chi sono e, soprattutto, so quello che ho creato. Ora mi si stanno aprendo diverse porte e tutto sta nel capire quale varcare, ma una cosa è certa: ho voglia di mettermi nuovamente in discussione”.

Manuela Arcuri parla dei pregiudizi sul suo conto

Oltre all’innegabile crisi di cui è sempre più oggetto il mondo del cinema, Manuela Arcuri deve fare i conti anche con i pregiudizi legati a una certa immagine che si sono fatti di lei alcuni pezzi grossi. “Sicuramente certe fiction mi hanno catalogata, ma il problema è degli addetti ai lavori, non del pubblico. Ormai il cinema è un ambiente chiuso dove lavorano solo e soltanto gli stessi. Uno dei pochi che è riuscito ad andare oltre è il compianto Carlo Vanzina”. Parlando sempre di immagine, non ha aiutato sul piano lavorativo l’attenzione mediatica a cui è ancor oggi sottoposta: “Né io né la mia famiglia l’abbiamo mai vissuta bene”, confida Manuela, “negli anni mi sono stati attribuiti flirt su flirt, facendomi passare per quella che non sono e calpestando la mia sensibilità. Ancora oggi, a distanza di più di 20 anni, mi ritrovo a smentire l’idea che gli altri hanno di me”.



