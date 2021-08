Manuela Arcuri/ “Nozze a Las Vegas con Giovanni, ma ora vogliamo sposarci in chiesa”

Manuela Arcuri è intervenuta nella mattinata di domenica 1° agosto 2021 in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Uno Weekend”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, collaudata coppia di presentatori che un anno fa si è messa in luce con il programma estivo “C’è tempo per…”. Nel corso della chiacchierata dinnanzi alle telecamere, l’attrice e showgirl ha rammentato i suoi trascorsi lavorativi con i più grandi professionisti del mondo del cinema, fra cui Carlo Verdone, che “è stato uno dei primi a farmi partecipare in uno dei suoi film. Lui sul lavoro è serio, vuole che tutto vada alla perfezione, vuole che tutto fili per il verso giusto. Ci vuole rigore sul set. Lui è un professionista”.

Leonardo Pieraccioni, invece, “la prende più sull’ironia. Nel momento in cui giriamo le scene, riesce a fare una battutina spiazzante e sa mettere a proprio agio”. Giorgio Panariello “ha creduto tanto in me, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. Mi ha dato spontaneità”, mentre Vincenzo Salemme “ha fatto su di me un lavoro unico: mi ha fatto interpretare il mio ruolo con ironia e semplicità insieme, dandomi i tempi comici”.

MANUELA ARCURI E L’AMORE CON GIOVANNI

Manuela Arcuri ha quindi confessato di essersi divertita a interpretare tanti ruoli, anche se le sarebbe piaciuto recitare la parte di una cattiva, che non ha ancora avuto modo di vedersi assegnare. Intanto, a livello privato, da dieci anni vive una relazione stabile con Giovanni Di Gianfrancesco: “All’inizio eravamo amici, infatti la nostra nasce come un’amicizia. Lui faceva parte del nostro gruppo, poi è nato l’amore. Il segreto della nostra relazione risiede proprio nel grande rapporto che c’è tra di noi. Lui si è innamorato di me come donna e non come personaggio: addirittura era restio a farsi fotografare, a essere nominato”.

Manuela Arcuri e il suo Giovanni si sono sposati di nascosto a Las Vegas: “Quando abbiamo iniziato a pensare a fare un figlio, ci siamo concessi qualche bel viaggio, organizzando le nozze segrete. È stato bellissimo, ci siamo detti sì in un albergo molto caratteristico, con le fontane che spruzzavano acqua al momento della promessa”.

MANUELA ARCURI: “MATTIA È L’UOMO DELLA MIA VITA”

In Italia, però, il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco non è valido: “Uno dei nostri segreti è che rispettiamo le nostre reciproche libertà – ha aggiunto la showgirl –. Noi abbiamo dato importanza al fatto di costruire una famiglia, ma adesso stiamo pensando di sposarci anche in chiesa”. Intanto, dal loro amore è nato Mattia, che oggi ha 7 anni: con lui Manuela ha scoperto di essere una mamma all’antica, in quanto gli è stata accanto da quando è nato. “Avevo bisogno di stare con lui e ora abbiamo un rapporto molto stretto. Mi manca da morire quando non è vicino a me. Lui è estremamente sensibile, è un bambino molto dolce e anche leggermente viziato”.

Il piccolo Mattia, nella quotidianità, preferisce lo studio e la pratica della matematica rispetto all’italiano e pratica basket e nuoto. Mamma Manuela è orgogliosa di lui, ma ha dei rimpianti? “Ogni esperienza mi ha dato qualcosa, certo avrei potuto dire dei ‘sì’ in più. Tutto è importante nella carriera, ma proprio dagli sbagli si impara”.



