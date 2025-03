La bellezza non è sinonimo di strada spianata in amore, lo sottolinea Manuela Arcuri ospite oggi a La Volta Buona; il vanto di essere tra le donne più belle al mondo non è stato infatti un totale vantaggio in riferimento alla cronaca rosa. L’attrice ha spiegato come in passato, soprattutto quando era all’apice del successo, buona parte dei fidanzati si avvicinavano a lei con l’unico intento di accrescere la propria notorietà sfruttando copertine e gossip incalzanti.

“I ragazzi che si avvicinavano a me avevano come obiettivo la notorietà, finire sulle copertine; come lo capivo? Erano loro a chiamare i paparazzi”. Manuela Arcuri racconta dunque nel salotto di Caterina Balivo uno specifico aneddoto per rappresentare in maniera concreta la realtà che suo malgrado ha vissuto in quei periodi. “Uno in particolare, andammo a fare una cena proprio all’inizio della storia e mi fidavo e mi piaceva anche tanto, ad un certo punto verso la fine della cena lui mi dà un bacio. Mi giro, vedo un movimento dietro la siepe; già lì comincio a dubitare, esco fuori e vedo i paparazzi a distanza che continuavano a scattare foto che eravamo mano nella mano. Ormai era fatta, la storia era pubblica: una settimana dopo era sulla copertina del giornale con tanto di foto all’interno”.

Manuela Arcuri a La Volta Buona: “Mi sono sentita pugnalata quando pensavo di poter costruire qualcosa…”

Manuela Arcuri, dopo le foto pubblicate sui settimanali in compagnia del fidanzato del tempo, chiese spiegazioni ma senza trovare una risposta sincera: “Io non c’entro nulla!”. Tutto fu più chiaro quando decise di rivolgersi direttamente ai paparazzi che scattarono le foto in questione che le diedero conferma dei suoi timori: “Mi dissero che li aveva chiamati lui; Fu una pugnalata perchè, proprio la persona con la quale pensavo di costruire qualcosa, in qualche modo mi aveva tradita. Chiusi subito il rapporto…”.