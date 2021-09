Manuela Arcuri, Scherzi a parte/ Video bloccata sulle montagne russe: urla di terrore

Manuela Arcuri è una delle vittime della prima puntata di Scherzi a parte 2021. La nuova edizione del format che prende di mira i personaggi del mondo dello spettacolo ha fatto il suo esordio questa sera su Canale 5. Il conduttore Enrico Papi insieme agli autori del programma Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango ha organizzato all’attrice una candid camera da brividi.

La malcapitata è stata chiamata dal suo agente – complice del format di Canale 5 – per essere la protagonista un finto spot che avrebbe dovuto annunciare l’apertura di un nuovo parco divertimenti, ancora in fase di rodaggio. Mentre si trovava a bordo di una delle montagne russe, tuttavia, il motore di quest’ultima è stato accidentalmente avviato, prima che l’attrice potesse scendere. Manuela Arcuri è terrorizzata, mentre fa su e giù. Terminata la corsa, sperava di riuscire ad abbandonare il vagone. Ciò, tuttavia, non è accaduto.

Manuela Arcuri, Scherzi a parte: l’attrice terrorizzata sulle montagne russe

Manuela Arcuri, nel corso della candid camera mandata in onda nel corso della prima puntata di Scherzi a parte, è rimasta bloccata sul vagone dell’attrazione del parco divertimenti. Gli addetti ai lavori la raggiungono e le assicurano che al più presto la avrebbero liberata, ma proprio quando la intimano a scendere velocemente dal vagone, quest’ultimo riparte improvvisamente.

L’attrice è costretta ad una nuova corsa – seppur di pochi metri – nelle montagne russa, tra urla di terrore e tanto spavento. Soltanto al termine di quest’ultima, informata del fatto che fosse soltanto uno scherzo, si è tranquillizzata. “Mi avevano detto che il parco divertimenti non era ancora pronto per essere aperto, per questo avevo paura che non fosse sicuro”, ha ammesso Manuela Arcuri in studio al termine della messa in onda della candid camera. Non credeva che potesse essere tutto finto. Il video è già disponibile su Mediaset Play.

