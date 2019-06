Manuela Arcuri/ Simone Coppi e il ruolo di Pamela Perricciolo

Manuela Arcuri a tutto tondo sul Pamela Prati-gate a Live – Non è la D’Urso: l’attrice racconterà quanto accadutole con il mai esistito Simone Coppi e il ruolo di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. La Arcuri aveva raccontato a Storie Italiane: «Secondo me era un copione già scritto, io dieci anni fa sono stata presa in giro e raggirata da queste due agenti: una non l’ho mai conosciuta, Pamela Perricciolo mi ha totalmente presa in giro, si è presa gioco di me. Senza nessun fine, un gioco perverso: mi fece vedere le foto di un bellissimo ragazzo, questo fantomatico Simone Coppi. Io all’epoca non ero fidanzata e non avevo un figlio, ero single ed ha giocato queste carte facendo presa sul mio lato debole: ha costruito intorno una storia. Le ho detto di presentarmelo, mi ha fatto parlare con lui al telefono più volte. Poi è stata una bolla di sapone, non è durato neanche un mese questo giochino, ma ci sono rimasta male. Credo che il suo obiettivo l’abbia raggiunto: il fatto di giocare con una persona come me, non ci sono altri motivi. Ci sono rimasta male, sono stata presa in giro».

MANUELA ARCURI A LIVE – NON E’ LA D’URSO

Una macchinazione che riguardò anche Manuela Arcuri, con Pamela Perricciolo che tentò di ingannare l’attrice con tal Simone Coppi, il finto fidanzato di Eliana Michelazzo. L’ex concorrente di Ballando con le stelle aveva poi aggiunto: «Ci sono rimasta malissimo, mi sono sentita presa in giro: è stata una piccola parentesi che mi ha preso in un momento in cui ero presa da mille cose lavorative. Ha giocato con me, con la mia persona: questa è stata la mia esperienza diretta. Che dopo dieci anni ci sia tutta questa organizzazione su un matrimonio e un modo per attirare su di sé popolarità e soldi, penso che sia tutto nella norma di un loro gioco architettato». Un caso che ha chiamato in causa anche il fratello Sergio Arcuri, che recentemente ha spiegato come funzionava il tranello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA