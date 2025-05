Il ruolo di madre è il baricentro della puntata odierna de La Volta Buona; tante mamme del mondo dello spettacolo si raccontano nel salotto di Caterina Balivo e in particolare Manuela Arcuri con suo figlio Mattia. Un rapporto speciale, un legame che si evince anche semplicemente dagli sguardi che si scambiano e dalla dolcezza del piccolo ad ogni sua considerazione nello studio di Rai Uno. L’attrice parte dal principio, spiegando come dalla nascita di suo figlio Mattia abbia modificato la sua quotidianità, volutamente, mettendo anche da parte la carriera professionale.

Manuela Arcuri e suo figlio Mattia a La Volta Buona: “Per me esiste solo lui…”

“Un figlio ti stravolge la vita, diventa la priorità” – ha spiegato Manuela Arcuri – “Esiste solo lui, ho anche lasciato la carriera per un periodo per stare vicino a mio figlio Mattia”. Le parole dell’attrice mettono in evidenza un amore profondo per il piccolo di casa, un racconto impreziosito poi da un tenero aneddoto riguardante la loro quotidianità. A tal proposito, prende la parola proprio suo figlio Mattia: “Il nostro gioco preferito? Si chiama come noi, ‘Manuela e Mattia’. Consiste in un mondo fantastico dove ci sono creature magiche, noi siamo i protagonisti”.

Sempre a La Volta Buona, incalzato sul fatto di essere figlio unico, Mattia – figlio di Manuela Arcuri – ha teneramente confessato: “Per me va bene così, mi accontento; vorrei una sorellina, però…”. Per ora l’attrice non sembra però prendere in considerazione l’idea di dare alla luce un altro bambino: “Forse ci dovevo pensare un po’ prima, però…”. Ci pensa però il piccolo di casa a tranquillizzare la mamma con parole di estrema dolcezza: “Non fa nulla, mi accontento così”.