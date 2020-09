Manuela Arcuri vs Adua Del Vesco “Ares setta? Folle”/ “Alberto Tarallo? Grande cuore”

Manuela Arcuri rompe il silenzio e affronta l’Aresgate per la prima volta da quando è esploso. Lei è l’attrice simbolo della Ares Film, quindi ha fatto chiarezza su quanto emerso dalle confidenze tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. “Sono stata in silenzio perché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia. Non ho mai sentito in vita mia tante falsità come in questi giorni”, dichiara a Dagospia. Secondo Manuela Arcuri, i due ex fidanzati peccano di ingratitudine. “È una questione di rispetto, quando una persona ti dà tanto non puoi voltargli le spalle così”. L’attrice smentisce che dietro l’Ares ci sia una setta. “Hanno detto cose pesantissime”. Lei che ha lavorato per quindici anni con Alberto Tarallo non ha mai notato nulla di insolito e smentisce la circostanza dei contratti con dei “limiti”, anzi parla di “tanta generosità di Alberto Tarallo”. Lo definisce infatti un “grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla”.

MANUELA ARCURI VS ADUA DEL VESCO PER ARES GATE

Dietro l’Ares una setta con a capo “Lucifero”? Manuela Arcuri non stenta a crederci, perché proprio non esiste per lei. L’attrice smentisce di essere stata condizionata nelle sue relazioni private. “Al massimo mi davano dei consigli, come può fare qualsiasi persona con cui lavori e cerca di proteggerti”. Infatti, descrive Alberto Tarallo come un “uomo molto protettivo”, che però non ha mai costretto nessuno a fare nulla. Inoltre, smentisce di aver mai finto flirt, né gli è stato chiesto di farlo. A proposito di quanto sarebbe accaduto nella villa di Zagarolo: “Ci sono stata tante volte, non dormivo lì ma a casa mia. Io non ho mai visto nulla di strano”. Parlando dei suoi rapporti attuali col produttore, Manuela Arcuri ha spiegato di essergli amica, “perché nella vita sono una donna riconoscente, anche se non lavoriamo più insieme perché non produce più”. A proposito delle parole di Adua Del Vesco sulla morte di Teodosio Losito: “Giuro che ascoltare istigazione al suicidio mi infastidisce”.

MANUELA ARCURI DIFENDE ALBERTO TARALLO “GRANDE CUORE”

Neppure la sua relazione con Gabriel Garko era finta per Manuela Arcuri. “Ho avuto una relazione con Gabriel durata pochissimo ma era vera. Parliamo di tanti anni fa”, dichiara a Dagospia. Nell’intervista concessa a Giuseppe Candela si è detta felice del coming out dell’attore. Invece ha dei dubbi sul fatto che l’anoressia di cui ha sofferto Adua Del Vesco abbia a che fare con Alberto Tarallo: “Ma guarda un po’ quindi è un mostro”. Lei non riesce proprio a immaginarlo come un Lucifero. “È stato generoso, un grande cuore”. Di una cosa però è certa: “Finché c’era il lavoro era tutto rose e fiori, c’erano i soldi. Crollato lui è facile voltargli le spalle”. In questi giorni comunque Manuela Arcuri lo ha sentito. “Non si gioca con la vita delle persone. Mi sembra più di una gogna. Qui non parliamo di un matrimonio inventato, qua si gioca con la vita della gente”. Infine, racconta di aver avuto rapporti normali con Patrizia Marrocco e di aver visto pochissimo Luna Berlusconi: “Ha lavorato alla Ares per un breve periodo”.



