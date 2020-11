Manuela Arcuri:”Ex fidanzata di Gabriel Garko? Tutto vero!”/ “Grande attrazione e…”

Manuela Arcuri sbarca a Verissimo per raccontare la sua vita lontana dai riflettori e dalla televisione ma, soprattutto, seguendo quella che è stata l’onda degli ex di Gabriel Garko. L’attore ha fatto coming out prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo e quindi questo ha messo alle strette tutti i suoi finti ex che hanno ammesso di aver mentito sulla loro relazione. Eva Grimaldi ha ammesso che i due si sono amati ma senza s*sso, Adua del Vesco ha fatto lo stesso, e cosa farà oggi Manuela Arcuri? A quanto pare l’attrice non si è tirata ancora indietro e anche nello studio oggi di Verissimo confermerà che la loro è stata una relazione vera e che c’è stata una grande attrazione fisica che li ha tenuti insieme.

Manuela Arcuri conferma la sua relazione con Gabriel Garko: "Grande attrazione tra di noi.."

In particolare, l’attrice ha confermato a Silvia Toffanin di averlo davvero amato e spera che per lui non sia stata una storia finta questa anche se da quello che ha sentito si sente un po’ vittima di qualcosa organizzato a tavolino e questo la rende una vittima. I due si sono innamorati sul set di una delle fiction di Ares e hanno avuto una relazione che è finita molto presto. Prima del coming out, proprio l’attrice ha parlato di questo incontro e di questo amore che l’ha travolta ma, soprattutto, che è finita davvero troppo in fretta anche se lei non ha capito mai il perché. Sulla questione ha detto la sua anche Lory del Santo che ha sottolineato il fatto che Gabriel Garko sia scappato proprio per via dell’avvenenza e le curve dell’attrice. Cos’altro verrà a galla oggi pomeriggio a Verissimo?



