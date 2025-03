C’è grande attesa per la prossima udienza sull’omicidio Pierina Paganelli, perché si parlerà della Cam3, ma una svolta è arrivata anche da Manuela Bianchi, che ora è indagata per favoreggiamento. La nuora della vittima, che è stata amante dell’indagato Louis Dassilva, è anche lei al centro della nuova puntata di “Chi l’ha visto?” alla luce delle sue rivelazioni.

Nelle ultime ore sono state evidenziate alcune ‘retromarce’ di Manuela, a partire da Eleonora Daniele che a Storie Italiane ha ricordato che ai suoi microfoni aveva inizialmente negato di avere una relazione extraconiugale con Louis Dassilva, salvo poi spiegare che voleva proteggerlo e che questo aspetto non aveva nulla a che fare con il delitto.

Ma anche il suo racconto del ritrovamento è cambiato, ed è uno dei motivi per i quali è appunto arrivata la svolta in questi giorni che la vede indagata per favoreggiamento. A tal proposito, le indagini vanno avanti: visto che c’era la scadenza dei termini, c’è stata una proroga di sei mesi. Il consulente Davide Barzan, che assiste Manuela Bianchi e il fratello Loris, ha parlato di 30 pagine di verbale nei quali ha ricostruito il ritrovamento del cadavere, ma i dettagli riferiti nell’interrogatorio non sono stati resi pubblici.

Il consulente di Manuela Bianchi a Storie Italiane ha aggiunto di aver sempre spinto la sua assistita a dire sempre la verità: “Ha cercato sempre di tutelare l’amore nei riguardi di Louis Dassilva e di tutelarlo per amore“. Ma ora ha “finalmente deciso di collaborare assolutamente e ha risposto a tutte le domande” degli inquirenti.

Barzan ha garantito di aver sempre spinto Manuela Bianchi a dire la verità su quei cinque minuti del 4 ottobre 2023: “Finalmente ne l’ha fatto e quindi ne siamo orgogliosi, abbiamo spinto Manuela assolutamente a dire tutto quello che sapeva anche per aiutare le indagini. Ricordiamoci la vera vittima è Pierina Paganelli che non c’è più. È morta con 29 coltellate e quindi anche la famiglia della signora Paganelli merita assolutamente che venga fatta giustizia“.

Stando a quanto rivelato dallo stesso programma, saranno effettuati nuovi accertamenti anche sull’interrogatorio di Manuela Bianchi, senza dimenticare il nodo cruciale dell’inchiesta, l’udienza di venerdì in cui si parlerà di Dna e Cam3.