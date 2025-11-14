Manuela Bianchi, chi è la nuora di Pierina Paganelli e la relazione clandestina con Louis Dassilva. Ha un fidanzato?

Manuela Bianchi torna al centro della cronaca, la donna immischiata nel caso Pierina Paganelli e amante di Louis Dassilva. In passato è stata sposata con Giuliano Saponi, dal quale si è separata dopo la fine del matrimonio. “Ho buttato la mia vita, ho perso tutto. Mi sono separata, sto cambiando casa” aveva raccontato qualche mese fa quando si trovava al centro della vicenda e con una denuncia pendente per stalking.

Pierina Paganelli a Quarto Grado/ Il processo a Louis Dassilva e lo scontro a distanza Manuela-Valeria

E’ stata archiviata la vicenda per stalking che la vedeva protagonista, Manuela Bianchi era nuora di Pierina Paganelli, la donna che è stata assassinata in garage e intorno all’indagine hanno gravitato proprio i nomi di Manuela, ma anche dell’amante Louis Dassilva e Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva.

Loris, chi è?/ Il fratello di Manuela Bianchi: perché non porta più la bandana? Rispuntano i capelli...

La Bartolucci è rimasta l’unica indagata per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna aveva anche accusato e minacciato Manuela Bianchi. Una storia contorta e che ha causato anni di indagini e ricerche, con la luce ancora non puntata in maniera precisa.

Manuela Bianchi ha un fidanzato? L’amore per Louis Dassilva

Per molti organi competenti la storia d’amore tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva è stata centrale nella vicenda di Pierina Paganelli. Una questione sulla quale è stata fatta luce per tentare di arrivare alla verità, la donna in precedenza ha avuto un matrimonio, poi finito.

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Dalle impronte nella villetta al dna sulle unghie di Chiara Poggi

Fu proprio l’uomo a raccontare di aver ricevuto la telefonata di Manuela che lo aveva chiamato rivelando di aver fatto la macabra scoperta e di aver trovato Pierina Paganelli morta e accoltellata in una pozza di sangue. La Bianchi è stata anche accusata di aver avuto una storia illegittima con il fratello Loris, ma le accuse in tal senso sono state definite squallide.