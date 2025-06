Volano frecciate (a distanza) tra Manuela Carriero, attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, e la sua ex Drusilla Gucci, con la quale ha rotto diversi mesi fa dopo una storia di qualche anno. Ma cosa è successo tra le due? Da quando la scorsa estate “Lenticchio” e la Gucci si sono detti addio, l’ex Temptation Island ha cominciato una frequentazione con Manuela Carriero, l’ex Uomini e Donne che non era riuscita a trovare l’amore all’interno del programma di Maria De Filippi. La loro storia non ha fatto piacere a Drusilla che fin dall’inizio ha sottolineato come la Carriero avesse finto che non le interessasse Chiofalo, per poi mettersi con lui una volta tornato single.

Francesco Chiofalo, nessuna convivenza con Manuela Carriero/ “Ecco perché litighiamo spesso”

“Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo. Poi però magicamente appena vi lasciate diventa il loro uomo ideale” si leggeva in un post della Gucci, rivolto ovviamente alla ex Uomini e Donne. Immediata la risposta della Carriero, che aveva affermato di ignorare appunto Drusilla. E ancora, la Gucci aveva replicato con una nuova storia scrivendo: “Dicono di ignorarti, poi ti dedicano un post”. La storia dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha fatto esplodere nuovamente la sua attuale compagna, che in un video si è sfogata duramente contro la ex fidanzata di “Lenticchio”. Ripresa in macchina dal fidanzato, non le ha infatti mandate a dire.

Manuela Carriero è incinta di Francesco Chiofalo?/ Spunta il pancino sospetto: web in delirio

Manuela Carriero sbotta contro Drusilla Grucci: “Chi se la in***a”

Manuela Carriero, dopo l’ennesimo botta e risposta a distanza con Drusilla Gucci, si è mostrata furiosa in un video. Inquadrata dall’ex fidanzato della “rivale” e suo attuale compagno, Francesco Chiofalo, ha detto: “Amò sto sbroccando perché la tua ex mi ha fracassato i cogli*ni. Mi sta torturando la vita da un anno, ma chi se la inc*la!”. Chiofalo nel video ha provato a placare gli animi della compagna, prendendo le difese della ex e spiegando che aveva fatto solamente una storia, senza però riuscirci. Il triangolo, dunque, è servito.