Manuela Carriero aspetta un figlio da Francesco Chiofalo?

Nel corso degli ultimi mesi la storia d’amore tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo ha subito una netta impennata. I due si sono messi insieme alcuni mesi fa, dopo l’esperienza di lei a Uomini e donne e lui a Temptation Island. Il primo avvistamento di Manuela Carriero e Francesco Chiofalo in coppia è stato a Benedetto del Tronto, in un noto ristorante giapponese della zona.

Dalle immagini spuntate nelle scorse ore sul web, si nota un pancino sospetto nell’ex tronista. Già da qualche tempo in rete si mormora che la Carriero possa essere incinta del suo primo figlio: sarà davvero così? Per adesso nessuna conferma ufficiale in marito, ma i social si sono scatenati e chissà che nelle prossime ore non possa già spuntare qualche curioso aggiornamento riguardo la coppia.

Manuela Carriero, in arrivo il grande annuncio sulla gravidanza?

Non è da escludere che nelle prossime settimane Manuela Carriero possa rendersi protagonista di un grande annuncio riguardo a una possibile gravidanza, confermando di fatto le voci circolate di recente.

La ragazza, attualmente legata dal punto di vista sentimentale a Francesco Chiofalo, non ha confermato o smentito le voci circa un possibile bebè in arrivo, ma il video e le foto circolate nelle ultime ore non lasciano troppo spazio all’immaginazione. E i fan sembrano soltanto attendere il lieto annuncio nelle prossime ore, andrà davvero così? E chissà che anche lo stesso Francesco Chiofalo non abbia trovato la ragazza della sua vita dopo alcune storie finite male.

