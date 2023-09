Manuela Carriero, esterna con Carlo a Uomini e Donne/ Lui toglie la maglietta. In studio, Michele…

Manuela Carriero tra Carlo e Michele a Uomini e Donne

Il trono di Manuela Carriero è ormai entrato nel vivo. La tronista non vuole perdere tempo e, più volte, ha spiegato di voler una persona interessata a costruire qualcosa di importante. Dopo aver eliminato diversi corteggiatori, si sta concentrando su Michele e Carlo. Con il primo, il feeling è stato immediato grazie al carattere estroverso e allegro mentre con Carlo l’interesse è nato in esterna. La tronista, infatti, ha ammesso di aver provato inizialmente antipatia per Carlo e di aver, successivamente, cambiato idea al punto da averlo portato nuovamente in esterna.

Al mare, complice il caldo, Carlo prova un approccio con Manuela invitandola a fare un bagno, ma la tronista rifiuta. Il corteggiatore, così, decide di togliere la maglietta scatenando un po’ di imbarazzo in Manuela.

Manuela Carriero delusa da Michele?

In studio, poi, durante la puntata di Uomini e Donne del 27 settembre, dopo un breve confronto con Carlo, Manuela Carriero pone l’accento su Michele di cui non si fida ammettendo di avere molti dubbi su di lui. Ad alimentarli, in particolare, è stato un filmato in cui Michele beve un caffè con una corteggiatrice di Brando e Cristian Forti. Manuela non nasconde di essere un po’ infastidita, ma scatena la reazione di Michele che, invece, si dice deluso da Manuela.

Il corteggiatore, infatti, spiega di non aver mai agito con malizia e che Manuela aveva visto perfettamente tutto. “Eri lì, non mi hai detto niente, ma ti sei lamentata con lui”, spiega Michele indicando Carlo.

