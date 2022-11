Manuela Carriero, ex di Luciano Punzo/ Lui la pensa al GF Vip, ma con Patrizia…

Manuela Carriero: l’esperienza a Temptation Island e la relazione con Luciano Punzo

Gli affezionati di Temptation Island ricorderanno quando, lo scorso anno, a prendere parte al docu-reality dei sentimenti di Canale 5 fu Manuela Carriero. La ragazza decise di partecipare assieme al fidanzato Stefano, ma il percorso li portò alla separazione definitiva e Manuela corse fra le braccia di Luciano Punzo, tentatore con il quale ha poi intrecciato una storia d’amore. Ora, però, le cose sono decisamente cambiate: la coppia ha interrotto la relazione e Luciano è uno degli attuali protagonisti del Grande Fratello Vip 2022.

E, proprio nella Casa, si è sfogato dopo l’addio alla sua Manuela: “Ho lasciato una ragazza che io volevo tanto, l’ho lasciata per amore perché non volevo che lei per me si annullasse. Ho sbagliato, non dovevo lasciarla, mi manca un sacco. Vorrei capire solo se lei c’è ancora…“. Le lacrime e le parole del concorrente confermano dunque come sia rimasto l’amore, sebbene la relazione si sia conclusa. “L’ho lasciata per amore, perché non voglio che quella persona di cui sono innamorato si annulli per me, faccia tutto per me“, ha spiegato.

Da un lato l’intenzione di riconquistare Manuela Carriero, dopo un addio che non sembra così definitivo, dall’altro il legame instaurato con Patrizia Rossetti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il gossip che ha travolto Luciano Punzo e la regina delle televendite è davvero sorprendente ed è scaturito dalle parole di Edoardo Donnamaria che, in giardino, ha vociferato di una presunta notte di passione sotto le coperte tra i due: “Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!“.

Non è dato sapere quante fondate siano queste voci e, molto probabilmente, Alfonso Signorini affronterà questo piccante argomento nella puntata di questa sera. Luciano Punzo e Patrizia Rossetti potrebbero essere infatti la coppia che non ti aspetti, ma fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 Manuela Carriero sembra essere ancora al centro dei pensieri del gieffino.











