Manuela Carriero sbotta contro la critica di un hater ricevuta sui social, sotto un post condiviso su Instagram: la dura replica dell'ex Uomini e donne

Manuela Carriera e Francesco Chiofalo, la storia d’amore

Da ormai qualche mese Manuela Carriero ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, ritrovando il sorriso e l’amore al fianco del fidanzato Francesco Chiofalo. Dopo essere apparsa per la prima volta in televisione a Temptation Island nel 2021, partecipando in coppia con l’ex fidanzato Stefano Sirena per poi dirsi addio, la ragazza ha tentato la strada di Uomini e donne per trovare l’anima gemella.

È infatti diventata tronista nel 2023 ma il suo trono non ha avuto lunga vita e ha abbandonato il programma senza uscire con nessun corteggiatore.

Ora, invece, eccola felice ed innamorata al fianco di Francesco Chiofalo, a sua volta ex protagonista di Temptation Island. La coppia è molto affiatata e la Carriero difende a spada tratta la loro relazione, con tanto di recente botta e risposta con l’ex di lui Drusilla Gucci.

Insieme la coppia condivide molti momenti spensierati e anche sui social intrattengono i fan con divertenti video, che tuttavia sono anche soggetti ad alcune critiche da parte degli haters.

Manuela Carriero sbotta contro l’hater: “Società veramente malata!“

In un recente video pubblicato su Instagram, come riporta il portale Isa e Chia, Manuela Carriero e Francesco Chiofalo hanno ironizzato sull’abitudine delle ragazze di rubare spesso gli indumenti dei fidanzati per indossarseli. A quel punto Chiofalo si domanda ironico: “Le nostre fidanzate ci rubano sempre i vestiti… usano i nostri felponi, i nostri giacchetti e tanti altri indumenti di nostra proprietà. Ma dove sta scritto che loro possono e noi uomini no? Voglio provare l’ebbrezza di mettermi anche io qualcosa della mia ragazza“.

Il video ha scatenato le risate dei fan che hanno commentato entusiasti sotto al post dove, però, sono comparse anche alcune critiche a Manuela Carriero, in particolare per il suo aspetto esteriore. “Quanto è sciatta lei, ma perché non si trucca un po’?”, si legge tra i commenti. E lei, ricondividendo sulle Instagram stories la critica ricevuta, è sbottata: “Da quando non truccarsi vuol dire essere sciatte?? Questa società è veramente malata“. Una secca replica contro gli odiatori da tastiera e le critiche che spesso i personaggi famosi ricevono per mezzo social.