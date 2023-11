Manuela Carriero ha un fidanzato dopo Uomini e Donne?/ Lei rivela: “Ecco chi è…”

Uomini e Donne, Manuela Carriero ha un nuovo amore? Lei chiarisce: “Ecco di chi si tratta”

Sono passati pochi giorni da quando Manuela Carriero ha lasciato Uomini e Donne. La sua uscita è stato un vero e proprio colpo di scena perché entrambi i suoi corteggiatori non hanno mostrato alla fine nessun interesse per lei. Adesso, però, sembrerebbe che abbia un nuovo fidanzato. Nel dettaglio la pagina di gossip Veryinutilepeople ha lanciato il rumors su un presunto nuovo fidanzato di Manuela Carriero. Ha infatti notato che tra le storie postate da Teo Mammucari, conduttore attualmente tra i concorrenti di Ballando con le stelle, è apparsa proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in atteggiamenti molto affiatati e complici con un autore del programma.

Tali rumors si sono fatti talmente insistenti che la giovane si è esposta, attraverso i suoi social, per fare chiarezza: “Io sono qui in compagnia di Samu e stiamo leggendo tantissimi articoli. Lui è il mio migliore amico, a me ci vogliono 18 esterne per fidanzarmi, non potrei mai farlo in così poco tempo. Sono ancora single e in cerca dell’amore.” Insomma stando alle parole di Manuela Carriero, non ha un nuovo fidanzato ma staranno davvero così le cose?

Manuela Carriero accende il gossip: “Con Samuele Montegrande solo amici ma…”

Manuela Carriero dopo la sua partecipazione a Temptation Island si era lasciata con il fidanzato Stefano Sirena ed aveva iniziato una relazione con il tentatore Luciano Punzo. Finita anche questa relazione aveva cercato l’anima gemella nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma anche in quel caso non ha avuto fortuna. La sua partecipazione è finita prematuramente perché entrambi i suoi corteggiatori Michele Longobardi e Carlo Marini aveva espressamente dichiarato di non aver più interesse a corteggiarla.

Adesso, stando a quanto riporta Veryinutilpeople Manuela Carriero si starebbe frequentando con un ragazzo ma la ragazza ha smentito che sia il suo nuovo fidanzato. Il ragazzo in questione è Samuele Montegrande autore televisivo anche dello show Ballando con le stelle e per questo si trovava alla cena organizzata dal cast dello show. Al momento tra i due c’è solo una grande amicizia ma ad alimentare il gossip che possa nascere presto qualcosa di più ci ha pensato molti siti, tra cui Leggo.it lasciando intendere che anche un amico di vecchia data può diventare qualcosa di più serio.











