Manuela Carriero: “Mai agito strategicamente…”/ La replica alla polemica sull’addio a Uomini e donne

Uomini e donne, Manuela Carriero rompe il silenzio social

Manuela Carriero esce di scena dal trono over di Uomini e donne e il suo ritiro dalla trasmissione é ora un thread e trend di accesa discussione nel web. La polemica che vede al centro la tronista uscente dal trono classico viene mossa dagli internauti che tacciano la giovane mora di essersi servita dell’esperienza a Uomini e donne, in TV, per un tornaconto personale. Quello di accrescere la sua popolarità, in termini di seguito social in primis, per collaborazioni e guadagni nel business legati anche allo showbiz.

Uomini e donne, scoppia la lite tra Cristian e Virginia/ Il triangolo con Valentina é esplosivo!

Tuttavia, in replica al chiacchiericcio web, Manuela Carriero rompe il silenzio social in un post esplicativo della sua posizione

“Eccomi qui, scrivo queste parole per

ringraziare chi mi ha sostenuta e dire “mi dispiace” a chi invece non mi ha capita -fa sapere nelle premesse del messaggio social di chiarimento -.. Non ho mai agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata

nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano. Nella mia clip di presentazione, ho sottolineato alcuni lati caratteriali importanti come l’essere timida, introversa e ipersensibile, chi rimaneva a conoscermi quindi sapeva benissimo che ci sarebbero state delle difficoltà iniziali”.

Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 31 ottobre 2023/ Addio Elena e Maurizio, guerra Aurora vs Roberta

Il messaggio dopo l’addio a Uomini e donne

E non mancano delle prime dichiarazioni sul trono classico condotto per la ricerca dell’amore a Uomini e donne: “Mi dispiace aver alzato i toni in alcune situazioni, ma un meccanismo di difesa che mi scatta quando mi sento attaccata. Le prime due esterne per me sono state bellissime ed ho dei ricordi meravigliosi. Nel momento in cui finalmente mi stavo aprendo mi sono sentita bloccata. Mi ha ferito profondamente sentirmi dire che il mio abbraccio non fosse sentito, quando in realtà non volevo altro, mi si è spezzato il cuore”.

Uomini e Donne oggi 1 novembre non va in onda, perché?/ In pausa per Tutti i Santi: torna...

Insomma, Manuela Carriero lascia Uomini e donne per il fatto di sentirsi un’incompresa nel ruolo di tronista: “È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono.Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo con loro, ma non ho voluto.Volevo superare le incomprensioni -ammette, in aggiunta , Manuela Carriero-, e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltantoperché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli.

Sarei potuta arrivare tranquillamente in breve tempo ad una scelta, o una non scelta, o un “no” da parte loro, senza che nessuno ne uscisse sbagliato, avrei avuto però la consapevolezza di averci provato davvero.

Ricorderò di questa esperienza solo i momenti più belli e vi assicuro che ce ne sono stati tantissimi”.

Manuela Carriero proprio non se la sentiva di fare tabula rasa per poi ripopolare il parterre maschile di nuovi corteggiatori, dopo le delusioni subite che l’ha condotta alla sensazione che i pretendenti non siano mai stati interessati a lei: “Non devo vergognarmi assolutamente di nulla, non c’è niente di male nel dire che una persona ci piace tanto, anzi. Non vivo di rimpianti. Anche andando contro il mondo intero, ascolterò sempre il mio cuore. Grazie a tutti, semplicemente GRAZIE.

Vostra Manu .”

Nel frattempo, le nuove registrazioni di Uomini e donne accendono lo scontro tra le veterane protagoniste over Roberta e Aurora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA