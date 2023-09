Manuela Carriero, prime esterne a Uomini e Donne/ Liquida un corteggiatore ed esce con Michele…

Prime esterne per Manuela Carriero a Uomini e Donne

Manuela Carriero, tornata single dopo la fine della storia con Luciano Punzo, ha deciso di rimettersi in gioco accettando il trono di Uomini e Donne. Dopo aver conosciuto Luciano nel villaggio di Temptation Island, Manuela è pronta a cercare nuovamente l’amore nel programma di Maria De Filippi. Nel corso della prima puntata, dopo essersi presentata parlando di se e della sua famiglia, ha ammesso di sognare un amore per tutta la vita. Ai corteggiatori, così, ha chiesto di scrivere su un biglietto la prima impressione che hanno avuto di lei.

Dopo il primo incontro al buio avvenuto all’interno dello studio con l’arrivo dei corteggiatori che non hanno entusiasmato particolarmente Tina Cipollari, per Manuela è arrivato il momento di cominciare ufficialmente il percorso uscendo con i suoi corteggiatori.

Manuela Carriero esce con Michele a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni della puntata in onda oggi, venerdì 15 settembre, pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero dovrebbe essere una delle protagoniste con il confronto con i suoi corteggiatori. Al centro dello studio, la tronista si confronterà con i due ragazzi con cui è uscita in esterna.

Un doppio appuntamento per Manuela che si è concluso in modo diverso. La tronista, infatti, ha deciso di eliminare un primo corteggiatore non essendosi trovata bene con lui mentre ha deciso di continuare a conoscere Michele. Da cosa sarà stata colpita la tronista? Come avrà affrontato le sue prime esterne? Lo scopriremo con l’inizio della puntata.

